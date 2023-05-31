Похоже, Sony решительно настроены продолжать политику переноса своих эксклюзивов на ПК, приносящую им изрядную прибыль, сообщает 24 Канал.

Интересно Как видеоигры могут улучшить производительность в работе

Недавно компания объявила, что выпустит Ratchet and Clank: Rift Apart на ПК.

Порт поручили Nixxes Software, работающим над ним совместно с разработчиками оригинальной версии Insomniac Games.

Последняя часть длительной франшизы трехмерных платформеров стала незаурядным хитом, после релиза в 2021 году и до сих пор остается одной из самых высоко оцененных видеоигр для PlayStation 5.

Версию же для ПК планируется выпустить 26 июля этого года.

Трейлер Ratchet and Clank: Rift Apart – видео

Известно, что будущая новинка будет поддерживать сверхширокие дисплеи с разрешением 21:9, 32:9 и 48:9 (поддержка трех мониторов), а также будет иметь совместимость с геймпадом DualSense, чтобы компьютерные геймеры могли испытывать тактильный отклик и динамические триггеры, которыми знаменит этот девайс.

Хотя стоит отметить, что дополнительные функции контроллера будут доступны только при игре с проводным соединением.

Также версия игры на ПК не будет иметь режимов производительности, как это было на консоли, ведь в ней будет отсутствовать лимит FPS.

Правда, для комфортной игры разработчики все же рекомендуют устанавливать игру на SSD, так что желающим сыграть в новинку геймерам без подобного устройства следует задуматься об апгрейде железа.

Заметьте, Ratchet and Clank: Rift Apart доступна на PS5 и выйдет для ПК 26 июля 2023 года.