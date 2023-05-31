Схоже, Sony рішуче налаштовані продовжувати політику переносу своїх ексклюзивів на ПК, яка приносить їм неабиякі прибутки, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Як відеоігри можуть покращити продуктивність у роботі

Нещодавно компанія оголосила, що випустить Ratchet and Clank: Rift Apart на ПК.

Порт доручили Nixxes Software, які працюють над ним спільно з розробниками оригінальної версії з Insomniac Games.

Остання частина тривалої франшизи тривимірних платформерів стала неабияким хітом, після релізу у 2021 році та дотепер залишається однією з найвище оцінених відеоігор для PlayStation 5.

Версію ж для ПК планується випустити 26 липня цього року.

Трейлер Ratchet and Clank: Rift Apart – відео

Відомо, що майбутня новинка підтримуватиме надширокі дисплеї з роздільною здатністю 21:9, 32:9 і 48:9 (підтримка трьох моніторів), а також матиме сумісність із геймпадом DualSense, щоб комп'ютерні геймери могли відчувати тактильний відгук і динамічні тригери, якими знаменитий цей девайс.

Хоча варто зазначити, що додаткові функції контролера будуть доступні лише при грі з дротовим з'єднанням.

Також, версія гри на ПК не матиме режимів продуктивності, як це було на консолі, адже в ній буде відсутній ліміт FPS.

Щоправда, для комфортної гри розробники все ж рекомендують встановлювати гру на SSD, отож охочим зіграти в новинку геймерам без подібного пристрою, слід замислитися про апгрейд заліза.

Зауважте, Ratchet and Clank: Rift Apart доступна на PS5 і вийде для ПК 26 липня 2023 року.