Геймперское сообщество еще не успело оправиться от недавнего "землетрясения", которым стала покупка Activision Blizzard игровым подразделением Microsoft, вот и в киберспортивной сфере состоялось неожиданное соглашение, даже два.

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Сообщается, что международная киберспортивная организация ESL была продана за 1 миллиард долларов компании Savvy Gaming Group (SGG), финансируемой Государственным инвестиционным фондом (PIF) правительства Саудовской Аравии.

Напомним, ESL наиболее известна организацией турниров по многим играм, в частности ESL One по CSGO и Dota 2, а также ESL Pro Tour и серией турниров Intel Extreme Masters.

Кроме турнирного оператора, 500 миллионов долларов эта группа потратила на покупку базирующейся в Лондоне матчмейкинговой платформы FACEIT.

Напомним, в 2018 году именно эта компания сотрудничала с Valve в рамках организации FACEIT London Major, ставшего первым "мейджором" по CS:GO прошедшим на территории Соединенного Королевства.

Также ESL и FACEIT объявили о слиянии в одну компанию ESL FACEIT Group. Идея состоит в том, чтобы предоставить командам, игрокам и трансляторам "последовательное путешествие, которое могло бы перенести их от локальных соревнований к событиям на большой арене на одной платформе".

Арена ESL Cologne 2019 / изображение weplay.tv

По словам новоиспеченных владельцев из SGG, их цель – создать "экосистему киберспорта мирового класса, чтобы ускорить развитие непревзойденного опыта для игроков и поклонников".

После завершения приобретения ESL FACEIT Group начнет планирование своих будущих турниров, таких как IEM Katowice и DreamHack.