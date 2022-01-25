Геймперська спільнота ще не встигла оговтатись від нещодавнього "землетрусу", яким стала покупка Activision Blizzard ігровим підрозділом Microsoft, аж ось і у кіберспортивній сфері відбулася неочікувана угода, навіть дві.

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Повідомляється, що міжнародна кіберспортивна організація ESL була продана за 1 мільярд доларів компанії Savvy Gaming Group (SGG), що фінансується Державним інвестиційним фондом (PIF) уряду Саудівської Аравії.

Нагадаємо, ESL найбільш відома організацією турнірів з багатьох ігор, зокрема ESL One з CSGO та Dota 2, а також ESL Pro Tour і серією турнірів Intel Extreme Masters.

Окрім турнірного оператора, 500 мільйонів доларів ця група витратила на покупку матчмейкінгової платформи FACEIT, що базується в Лондоні.

Нагадаємо, у 2018 році саме ця компанія співпрацювала з Valve в рамках організації FACEIT London Major, який став першим "мейджором" з CS: GO на території Сполученого Королівства.

Також ESL і FACEIT оголосили про злиття в одну компанію: ESL FACEIT Group. Ідея полягає в тому, щоб надати командам, гравцям і трансляторам "послідовну подорож, яка могла б перенести їх від локальних змагань до подій на великій арені на одній платформі".

Арена ESL Cologne 2019 / зображення weplay.tv

За словами новоспечених власників із SGG їх мета – створити "екосистему кіберспорту світового класу, щоб прискорити розвиток неперевершеного досвіду для гравців та шанувальників".

Після завершення придбання ESL FACEIT Group розпочне планування своїх майбутніх турнірів, таких як IEM Katowice та DreamHack.