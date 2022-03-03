ESL и BLAST прекращают сотрудничество с российскими киберспортивными организациями

Компании ESL и BLAST присоединились к числу организаций, выступивших против российской агрессии. Они отказались сотрудничать с оккупантскими киберспортивными командами.

Все больше известных и статусных компаний прекращают сотрудничество с российскими организациями. В этот раз к их числу присоединились датский турнирный оператор BLAST и немецкий организатор киберспортивных соревнований ESL.

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BLAST против российской агрессии

Представители этого киберспортивного холдинга отметили, что в ближайшем будущем ни одна российская команда не будет участвовать в их соревнованиях. Причина очевидна – война на территории Украины, которую вероломно развязала Россия.

Также они добавили, что отменяют СНГ-квалификацию к турниру BLAST Premier: Spring Showdown 2022. Представители BLAST считают, что проводить киберспортивные поединки в это время нельзя.

Полный текст публикации / Фото с твиттера BLAST Premier

ESL исключил российские команды из своих соревнований

Не будут российские команды выступать и на турнирах под эгидой ESL. Представители последнего отметили, что шокированы российским вторжением на территорию Украины. Они рассказали, что в будущих турнирах российские игроки могут принять участие только под нейтральным названием и эмблемой. А это значит, что они не смогут представлять свою страну и рекламировать своих многочисленных спонсоров на фирменной одежде или иным образом.

Касается это абсолютно всех российских команд, а от такого решения уже пострадали организации Virtus.pro и Gambit Esports, которые исключили из соревнования ESL Pro League Season 15 (дисциплина CS:GO). Также представители ESL добавили, что отменяют все свои будущие турниры в СНГ-регионе.

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