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Games Киберспорт ESL Pro League Season 21: все, что вам нужно знать о ближайшем турнире по Counter-Strike 2
25 февраля, 18:01
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ESL Pro League Season 21: все, что вам нужно знать о ближайшем турнире по Counter-Strike 2

Олег Терещенко

Вскоре стартует 21-й сезон турнира ESL Pro League, который соберет самые известные мировые команды по Counter-Strike 2 в Стокгольме. Его спонсируют среди прочих даже ВВС США, хотя призовой фонд на самом деле не такой уж и большой, как для события уровня Tier 1.

Все самое важное о турнире ESL Pro League 24 Канал рассказывает в материале.

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Дата и место

Начало турнира намечено на 1 марта. Он будет проходить полностью офлайн на ESL Studio в Стокгольме. Финальные игры сыграют 16 марта.

Участники

В целом турнир соберет 24 команды, среди которых будет и NAVI. Украинский коллектив, судя по всему, получил прямое приглашение, поскольку все еще находится в тройке лидеров глобального рейтинга HLTV.

Вот полный перечень команд, которых мы увидим на турнире:

  • G2 Esports;
  • The MongolZ;
  • Team Vitality;
  • MOUZ;
  • Natus Vincere;
  • Team Falcons;
  • Team Liquid;
  • Eternal Fire;
  • paiN Gaming;
  • 3DMAX;
  • FURIA;
  • GamerLegion;
  • HEROIC;
  • MIBR;
  • FlyQuest;
  • M80;
  • Nemiga Gaming;
  • SAW;
  • NRG;
  • Lynn Vision Gaming;
  • TYLOO;
  • Housebets;
  • Team Spirit.

Призовой фонд

Турнир разыгрывает всего 400 000 долларов:

  • 100 000 долларов забирает победитель.
  • 50 000 долларов отдадут за второе место.
  • По 25 000 долларов получат команды, что займут 3 и 4 места.
  • Коллективы, которые займут с 5 по 8 места, могут рассчитывать на 18 000.
  • В дальнейшем суммы понемногу уменьшаются. Так, 23 и 24 места заберут всего по 3 000 долларов.

Шансы коллективов на победу

Сейчас наибольшие шансы на победу, по данным экспертов Favbet, у Team Spirit – команда имеет коэффициент 3.50. Ей на пятки наступает Team Vitality с коэффициентом 3.75.

NAVI в этом списке – третьи с коэффициентом 6.00, что является довольно сильным отрывом. Однако мы хорошо знаем, что Natus Vincere умеют удивлять.

Стоит отметить, что NAVI были победителями 20-го сезона ESL Pro League. Тогда турнир имел несколько более высокий призовой фонд – 750 000 долларов, поэтому команда забрала с собой 170 000 долларов приза. Второе место тогда заняла Eternal Fire, а третье – MIBR. Team Spirit финишировали на восьмом месте.

Сегодня Eternal Fire – лишь пятая в рейтинге Favbet, а MIBR вообще упала на 15 место.