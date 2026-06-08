Разработчики Fable рассказали, стоит ли ждать дополнения к будущей игре

Долгожданное возвращение в Альбион становится все ближе, хотя студия и отложила релиз игры. Пока игроки считают дни, разработчики уже готовят почву для масштабного расширения игрового мира. Эта история обещает быть не только о спасении королевства, но и об очень необычных ролях для главного героя.

Получит ли новая Fable дополнительный контент после релиза?

Во время недавней презентации Xbox Games Showcase разработчики наконец раскрыли ключевые детали относительно будущего перезапуска культовой серии Fable. Кроме объявления точной даты выхода игры – 23 февраля 2027 года, – студия Playground Games подтвердила, что проект получит по меньшей мере одно большое сюжетное дополнение. Это расширение получило название Order of the Hero, а информация о нем появилась вместе с анонсом коллекционного и премиального изданий игры, пишет издание TheGamer.

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Сюжетное дополнение Order of the Hero обещает игрокам путешествие в совершенно новый регион Альбиона. Главной темой расширения станет столкновение с таинственным и мрачным древним культом.

Однако разработчики решили отойти от привычного шаблона полного уничтожения враждебной организации. Вместо того, чтобы просто искоренить фанатиков, игроки получат возможность стать их "знаменитым надзирателем". Это позволит не только возглавить группу, но и непосредственно влиять на ее идеологию и будущие действия.

С вашей новой властью вы будете управлять их ритуалами и формировать культ в соответствии со своим собственным героическим видением, будь оно благородным, подлым или просто странным,

– прокомментировали разработчики в официальном описании дополнения на сайте Fable.

Такая концепция продолжает традиции предыдущих частей серии. Например, в Fable 2 игроки посещали остров Кнотхоул, где могли воскресить своего верного пса, а в Fable 3 исследовали подземный город Андерстоун, который был полностью отрезан от остального мира.

В новом дополнении авторы снова делают акцент на выборе игрока и последствиях его решений для целых сообществ. В то же время разработчики оставляют интригу относительно судьбы предыдущего лидера культа, намекая на опасность, которая подстерегает каждого, кто берет на себя такую ответственность.

Немного ностальгии

Возвращение в Альбион обещает быть насыщенным не только новыми локациями, но и знакомыми лицами. Новый трейлер подтвердил возвращение одного из самых известных антагонистов серии – Джека из Тени из оригинальной первой игры. Вместе с ним появится Герой Рейтмарша, создающий серьезную угрозу для всех остальных героев мира.

Новейший трейлер Fable представляет главную антагонистку игры: смотрите видео

Для тех, кто планирует получить максимум контента сразу, разработчики подготовили Premium Edition стоимостью 99,99 долларов США, пишет GamesRadar. В состав этого издания уже включен доступ к расширению Order of the Hero без дополнительной оплаты. Кроме того, покупатели премиальной версии получат два специальных косметических костюма, цифровой артбук, саундтрек и девять внутриигровых подарков.

Fable Collector's Edition:

Jack of Blades Statuette

SteelBook® Case

Значок с печатью гильдии на лацкане

️ Твердая обложка арт-книги*

Fable Premium Edition с ранним доступом, контент-паком, и пост-стартовое расширение.



Это такая коллекция, которая говорит о "легенде" еще до того, как вы.. pic.twitter.com/bw6TRO8dnz - Fable (@fable) 8 июня, 2026

В то же время стандартное издание игры будет стоить 69,99 долларов США, а его владельцам придется покупать дополнение отдельно, когда оно выйдет в свет.

Несмотря на то, что до релиза остается еще немало времени, эта неделя стала чрезвычайно продуктивной для фанатов франшизы. Кроме анонса DLC, студия Playground Games пообещала представить расширенный обзор игрового процесса уже в эту среду, 10 июня 2026 года. Это позволит глубже понять механики игры.

Стоит отметить, что релиз перенесли с осени 2026 года на февраль 2027 года. Журналисты предполагают, что такое решение приняли из-за желания избежать конкуренции с Grand Theft Auto 6 или из-за потребности в дополнительном времени для полировки проекта.

Сейчас подтверждено, что Fable выйдет на консолях Xbox Series X/S и персональных компьютерах, хотя в сети продолжают распространяться слухи о возможном появлении игры на PlayStation 5 в будущем.