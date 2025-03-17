Самая популярная платформа для соревновательного киберспорта получила украинскую локализацию

Киберспортивная платформа FACEIT с 2012 года является одним из центров мирового киберспорта. Здесь каждый может найти возможность играть, подбирая соперников по уровню. При этом сервис дает возможность избежать рейтинга Valve благодаря собственной системе очков. Его используют также и профессиональные киберспортсмены, чтобы проводить турниры, а обычные зрители получают доступ к трансляции.

Таким образом FACEIT – это своеобразный портал в мир киберспорта, где можно и играть, и смотреть за игрой других, и устраивать соревнования. Его услугами пользуются крупнейшие организаторы киберспортивных турниров, что делает платформу очень популярной. Учитывая это, большим минусом было отсутствие украинского языка среди доступных локализаций. Но теперь появился и он, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание GameInside, которое первым заметило изменение.

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Новый язык

Как пишет источник, теперь на сайте можно увидеть 19 языков, в частности польский, испанский, португальский, шведский, финский, македонский и хорватский.

Сервис не раскрывает, сколько пользователей из Украины пользуется сайтом и основной программой, которая устанавливается на компьютер. Однако, учитывая, что FACEIT имеет хорватский и македонский языки, количество носителей которой составляет 3,86 миллиона и 1,82 миллиона соответственно, запуск украинского является вполне логичным шагом, особенно учитывая то, что одна из самых популярных киберспортивных организаций в истории – это украинская NAVI.

Мы стремимся развивать экосистему киберспорта, предлагая игрокам любого уровня возможность соревноваться в конкурентной среде с играми, которые они любят, а также предоставляя издателям и сторонним организаторам инструменты, необходимые для построения конкурентного сообщества,

– пишут разработчики на своем сайте.