Классические игры серии Fallout доступны бесплатно в Epic Games Store в течение ограниченного времени

Геймеры могут бесплатно загрузить оригинальные игры серии Fallout в Epic Games Store. Предложение, которое продлится с 29 августа по 5 сентября, включает Fallout Classic Collection, в которую входят оригинальные Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Это редкая возможность для фанатов серии прикоснуться к ее истокам бесплатно.

Эти классические игры, впервые выпущенные в конце 1990-х, отличаются от современных игр, таких как Fallout 3, Fallout 4 и Fallout: New Vegas, информирует Games 24. Хотя некоторые аспекты могут казаться устаревшими, они остаются важными для фанатов серии, которые могут глубже познакомиться с историей мира.

А тем временем Google представила ИИ GameNGen, который может создавать игры, но пока что воспроизводит только Doom

В дополнение к классике Fallout, Epic также предлагает Wild Card Football для бесплатной загрузки в этот же период. Однако основное внимание уделяется серии Fallout, которая имеет богатую историю и преданную фан-базу.

После 5 сентября Fallout Classic Collection больше не будет бесплатной и вернется к своей обычной цене.

Чтобы получить свою копию, посетите магазин Epic Games и добавьте коллекцию в свою корзину, пока не истекло время.

Напомним, что оригинальные части Fallout имеют очень качественный фанатский перевод, который можно установить, чтобы играть на украинском.