Прекрасная работа: энтузиаст воссоздал в реальности настольную игру с Assassin's Creed – фото

Поклонник Assassin's Creed Valhalla поделился интересной записью на Reddit, которая понравилась геймерам. Он воспроизвел в реальности настольную игру Orlog с этой видеоигры.

Видеоигры серии Assassin's Creed всегда пользовались спросом среди геймеров, а последняя часть не стала исключением. В этой франшизы есть настоящая армия из поклонников, которым очень нравится эта игровая вселенная. Наверное, именно к таким игрокам можно отнести и главного героя этой истории.

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Своей работой пользователь с никнеймом showerthoughts0701 поделился на известной платформе Reddit. Геймерам очень понравились его записи, а суммарно они уже собрали почти 4 тысячи лайков и немалое количество положительных отзывов. Главный герой этой истории решил воссоздать в реальности настольную игру Orlog из видеоигры Assassin's Creed Valhalla.

Масштаб работ действительно впечатляет, поскольку энтузиаст воссоздал в точности почти все элементы из виртуального аналога. А особенно хочется отметить невероятное внимание к разнообразным мелочам. Здесь есть идентичные игральные кубики со специальными емкостями для бросания, карточки с умениями богов и разноцветные камушки, которые обозначают количество жизней. Стоит добавить, что изображения на кубиках и карточках даже светятся в темноте (своеобразные руны).

Также showerthoughts0701 создал подробную инструкцию с правилами игры и деревянный сундучок в стилистике Assassin's Creed Valhalla. В целом своей работой он доволен, хотя и потратил на нее более двух месяцев. Стоит отметить, что энтузиаст создал не простой сувенирный набор, а полноценную настольную игру, в которую можно сыграть.

Интересно, что несколько месяцев назад появлялась информация о том, что компания Ubisoft также планирует выпустить полноценную адаптацию игры Orlog. Релиз этого проекта должен состояться до конца этого года, а приобрести такую физическую версию можно будет за 199 долларов (более 5 тысяч гривен).

Настольная игра Orlog от пользователя showerthoughts0701 / Фото Reddit showerthoughts0701