В ожидании GTA 6 геймер воссоздал ее трейлер с помощью LEGO: удивительное видео

Необыкновенно талантливый поклонник серии Grand Theft Auto воспроизвел весь дебютный трейлер GTA 6, используя для этого конструктор LEGO. Интересное видео – в материале.

В ожидании GTA 6 многомиллионная армия поклонников франшизы занимается чем может: кто-то ищет секреты на постере игры, кто-то уверен, что рассекретил исполнительницу главной роли, а кто-то воспроизводит трейлер из конструктора LEGO.

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Фантастический проект принадлежит ютуберу под ником World of Shrimpy. Именно этот энтузиаст решил воссоздать дебютный трейлер GTA 6, используя конструктор LEGO и анимацию в стиле стоп-моушн.

Результатом его творческих усилий стала удивительно точная копия ролика Rockstar, идеально воспроизводящая оригинал под все ту же песню "Love is a Long Road".

Кроме некоторых анимированных моментов и нескольких кадров на заднем плане, видео полностью состоит из неподвижных изображений, сконструированных из LEGO, что требовало тщательной планировки и покадровой съемки.

Трейлер GTA 6 из LEGO – смотреть видео

Как рассказал геймер, создание этого фантастического видео заняло у него "чуть больше двух недель" работы в режиме "нон-стоп", но результат точно того стоял.

Тысячи поклонников GTA высоко оценили усилия World of Shrimpy, а ролик быстро стал вирусным в социальных сетях.