Геймер заметил деталь, объединяющую постеры почти всех частей GTA

Поклонник культовой серии игр Grand Theft Auto от Rockstar расположил рядом постеры почти всех частей и заметил, что на них всех присутствует одна и та же интересная деталь.

За свою длинную историю франшиза GTA фактически не меняла основополагающие механики и идеи, а также, как оказалось недавно, имела деталь, объединяющую постеры почти всех игр серии.

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Обложки дисков с Grand Theft Auto всегда имели схожую эстетику, где общее полотно якобы распределено на сектора, в каждом из которых показаны сцены, которые игроки могут увидеть в игре.

Именно здесь спряталась интересная деталь, которую подметил пользователь Reddit под ником Preattybeabi.

Недавно он расположил все обложки игр GTA эпохи 3D (кроме Chiantown Wars) рядом друг с другом и увидел, что на каждой из них в верхнем левом углу присутствует вертолет.

, что первые 2 GTA были играми с видом сверху, а уже после их успеха Rockstar перешли к классическому 3D.

Интересная деталь объединила постеры GTA / Фото с Reddit

Хотя угол под которым нам показывают это летательное средство и его дизайн отличаются на каждом постере, однако именно эта деталь объединяет изображения с таких игр как:

GTA 3

GTA 4

GTA 5

GTA: Liberty City Stories

GTA San Andreas

GTA Vice City

GTA Vice City Stories

дополнение Episodes From Liberty City для GTA 4.

Хотя есть и другие аспекты обложки, общие для некоторых проектов, именно вертолет чаще всего оставался на своем месте.