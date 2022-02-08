Благодаря не самому стандартному набору инструментов из игры, музыканту удалось очень точно передать мелодию и темп оригинальной композиции. Видео, демонстрирующее его музыкальный талант, он опубликовал на своем ютуб-канале
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Bigfatfrown использует бонго, барабаны и гитару, чтобы обеспечить фоновый инструмент, в то время, как трубы Deku имитируют голос, что поет тексты песен. Вероятно, оригинальная аранжировка песни не была полностью предназначена для набора этих инструментов, однако, она звучит потрясающе.
Исполнение песни с помощью The Legend of Zelda: Majora's Mask: видео
Интересно, что звук песни так хорошо работает с инструментами в игре, которая имеет относительно темный тон.
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Коротко об игре The Legend of Zelda: Majora's Mask
Это приключенческая ролевая игра, пятая часть в серии The Legend of Zelda и вторая трехмерная часть. События игры разворачиваются в Королевстве Термин, где Линк пытается противостоять загадочному демону в маске, который намерен обрушить Луну на королевство, уничтожив его.