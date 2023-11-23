Игрок Minecraft похвастался невероятной базой, построенной на верхушках деревьев: удивительное фото
Источник:Reddit
Поклонник Minecraft использовал творческие возможности игры и создал удивительную базу, расположенную на верхушках деревьев, изрядно поразившую геймеров. Удивительное фото – в материале.
Талантливый игрок Minecraft создал удивительно уютную базу, которая состоит из трех замечательных домиков на верхушках деревьев.
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В течение многих лет игроки Minecraft не устают создавать в игре проекты, от которых иногда действительно перехватывает дыхание.
В то время как некоторые геймеры могут более 7 лет строить мегаполисы в творческом режиме игры, другие больше ценят индивидуальный подход к построению более классических баз.
Пользователь Reddit известен как Tatic_Jumping относится к когорте именно таких геймеров и недавно порадовал сообщество поклонников игры своим невероятным жилищем, идеальным для лесного биома.
База геймера / Фото с Reddit
Для такой сочной и реалистичной картинки игрок использовал дополнительные шейдеры, однако сама конструкция строилась без хитрых методов – в обычном режиме выживания.
Пост Tatic_Jumping получил безумную популярность на Reddit, набрав более 40 000 лайков всего через несколько дней после публикации.
Коллеги-фанаты Minecraft были поражены видом сооружений, а кроме того, все сошлись во мнении, что создание такого проекта в режиме выживания заслуживает отдельного признания.