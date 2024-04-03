В Minecraft нашли самый редкий блок в игре – даже опытные геймеры были удивлены

Игроку Minecraft чрезвычайно повезло, ведь он нашел в игре Mojang настолько редкий блок, что даже ярые поклонники проекта не могли понять, что это такое.

За что геймеры любят Minecraft, так это за то, что огромный открытый процедурно сгенерированный мир проекта Mojang всегда полон сюрпризов, которые способны удивить даже после нескольких лет в игре.

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Так произошло и с пользователем Reddit под ником xXBoss_185Xx, который стал свидетелем довольно уникального явления.

Озадаченный геймер поделился на портале интересным скриншотом из игры, на котором можно увидеть очень странный игровой блок.

Что это за блок, который я нашел? Я играю около 7 лет и никогда раньше такого не видел, – написал автор находки.

Комментарии к публикации заполонили такие же растерянные геймеры, которые сперва не могли понять на что наткнулся их коллега.

Редкий блок в Minecraft / Фото с Reddit

Однако вскоре на помощь пришли более опытные майнкрафтеры, которые охотно раскрыли эту мистерию.

Как выяснилось, это обычный блок земли с травой сверху, который из-за сбоя в игре "думает, что поверх него лежит снег". По словам знатоков, такое происходит, если Эндермен поднимает заснеженный блок, а затем ставит его на поверхность.

Найти такую интересность это чрезвычайная удача, а некоторые игроки даже утверждают, что шанс наткнуться на такую аномалию примерно 0,0001%.

Ввиду уникальности находки, один геймер даже пошутил, что теперь xXBoss_185Xx обязан снести целую гору вокруг этого клочка и построить для него некую святыню.