Игрок Minecraft построил удивительную крепость для своей невесты: увлекательные фото

Один талантливый поклонник Minecraft построил красивую крепость невероятного масштаба, как отличный подарок своей невесте. Детальнее – в материале.

Игроки Minecraft всегда удивляют своими масштабными и интересными проектами, однако чаще всего за ними отсутствует такой чувственный мотив, как у этого талантливого геймера.

Читайте также PIN-UP Foundation и TulSun Foundation начали работы по утеплению реабилитационного центра

Речь идет о пользователе Reddit под ником Jesus_Keanu, который опубликовал на портале несколько изображений, демонстрирующих фантастическую крепость, которую он построил в Minecraft как подарок своей невесте.

Для этого геймер черпал вдохновение в грандиозных королевских замках средневековья, используя для улучшения вау-эффекта материалы, смотрящиеся как кирпич и камень и специальный набор текстур.

Внешне крепость довольно массивная, с высокими стенами и башнями, с которых открывается неповторимый вид на окраины.

Экстерьер крепости / Фото с Reddit

Внутри Jesus_Keanu позаботился о том, чтобы сделать все уютным и теплым, создав комнаты, хорошо освещенные и прекрасно меблированные.

Интерьер одной из комнат / Фото с Reddit

Добавил геймер даже внутренний дворик, наполненный красивыми деревьями и зеленью.

Двор крепости / Фото с Reddit

Другие пользователи Reddit остались под впечатлениями от увиденного и засыпали автора комплиментами, особенно восхваляя его внимание к деталям.

Однако самый важный отзыв о крепости, конечно, от невесты создателя, и, по его словам, подарок понравился ей так же сильно, как и остальному геймерскому сообществу.