Некоторые могут удивиться, услышав это, но Red Dead Redemption 2 имеет много общего с первым сезоном популярного сериала True Detective. Оба проекта – преступные драмы, основанные на переживаниях самопровозглашенных "плохих людей", оба сосредоточены на отношениях между опасными людьми, и оба заканчиваются на горько-сладкой ноте. Один из геймеров заметил эти сходства и решил совместить игру и сериал, создав фантастическое интро для RDR 2.

Создал этот невероятный видеоролик норвежский художник визуальных эффектов Робин Микальсен. В нем мужчина соединил кадры видео и фотоснимки из Red Dead Redemption 2 под печальную мелодию песни группы The Handsome Family под названием "Far From Any Road". Мрачный текст песни и тревожные образы соответствуют горькому прощанию персонажей Red Dead Redemption 2 со старым-добрым Диким Западом и жизнью вне закона, подчеркивая трагичность сюжета игры.

Создателю видео удалось невероятно передать общую атмосферу переживаний главного героя и преисполнить собственное творение символизмом, который внесли в игру разработчики. Особенно сильным выглядит момент с использованием двойной экспозиции в котором в силуэте Артура Моргана появляется фигура оленя как символ его внутреннего благородства и чести.

В общем и целом, такой креатив несомненно должен прийтись по вкусу как фанатам игры, так и поклонникам сериала.