Фанат Starfield построил в игре звездолет в форме гамбургера: забавное фото

Поклонники космической RPG Starfield Bethesda продолжают радовать геймерское сообщество причудливыми дизайнами звездолетов. Интересные фото корабля-бургера – в материале.

Элемент строительства чего-либо всегда добавляет игре внимания от геймеров и механика конструкции звездолетов в Starfield не стала исключением.

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Игроки последнего проекта легендарного Тодда Говарда и Bethesda уже удивляли сообщество звездолетом-скорпионом и даже воссоздавали в игре известное транспортное средство из мультсериала Футурама.

В то время, когда космический корабль в форме скорпиона выглядел угрожающе и круто, то от создания пользователя Reddit под ником ViperMaclidis разве что может начать выделяться слюна, и то, если вы немного голодны.

Гамбургер в открытом космосе / Фото с Reddit

Это произведение искусства под названием "Big Boi Snack" (перекус большого мальчика) имеет примерно полдюжины слоев, каждый из которых представляет ту или иную часть бургера.

Слои звездолета / Фото с Reddit

По словам автора, построение этого причудливого корабля стало возможным лишь с двумя модификациями с платформы Nexus Mods: "Ship Builder Tolerance Tweaks" и "Shipyards Unlocked".

Звездолет в действии / Фото с Reddit

Такими темпами, кажется, что конструкции кораблей Starfield со временем станут все более забавными и звездолет-гамбургер, пожалуй, не станет самым удивительным из геймерских творений.