Игрок Starfield создал невероятный звездолет в форме скорпиона: удивительное фото

Игрок Starfield с серьезными инженерными навыками приложил немалые усилия, чтобы создать невероятный корабль в форме смертоносного скорпиона. Интересное фото – в материале.

Один фанат Starfield с явной склонностью к инженерному делу построил в игре невероятный корабль, похожий на настоящего скорпиона.

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Несмотря на то, что построение звездолетов в Starfield является абсолютно необязательной частью игры, тот уровень качества, с которым Bethesda реализовала эту механику, захватил немало игроков на долгое время.

Пока некоторые геймеры пока сосредоточены на воспроизведении известных суден из других произведений поп культуры, пользователь Reddit CostKey9800 удивил сообщество собственным удивительным дизайном звездолета похожего на гигантского скорпиона.

Корабль-скорпион в Starfield / Фото с Reddit

С двумя когтями, несколькими парами ног, изготовленными из шасси, и гигантским жалом – этот космический корабль точно можно назвать инженерным чудом.

Корабль-скорпион в Starfield / Фото с Reddit

Судно преимущественно состоит из структурных модулей, которые используются чисто как косметические части, но это не означает, что этот удивительный звездолет жертвует функциональностью ради формы.

Напротив, "скорпион" имеет большую огневую мощь, а механическое жало содержит три экземпляра одного из самых смертоносных лазеров в игре.

Корабль-скорпион в Starfield / Фото с Reddit

Хотя автор этого потрясающего корабля не поделился подробным гайдом по его постройке, он подтвердил, что создал его в "ванильной" версии игры, не полагаясь на какие-либо модификации или другое постороннее программное обеспечение.