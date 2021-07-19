Фанат War Thunder слил в сеть секретные документы, чтобы указать разработчикам на их ошибку

Один из игроков эпической сетевой игры War Thunder опубликовал на фанатском форуме секретные военные документы о танке Челленджер 2. С их помощью, геймер хотел указать разработчикам на ошибки при создании модели машины.

Челленджер 2 – основной боевой танк британской армии и находится на ее вооружении еще с 1994 года, за это время он участвовал в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке. Кроме этого, его, как и множество других танков и единиц военной техники, можно найти в War Thunder – бесплатной онлайн-игре от компании Gaijin Entertainment.

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Крупнейшими добродетелями игры являются реализм, правдивость фактажа и внимание к деталям. Именно поэтому множество игроков участвуют в оживленных и очень обьемных дискуссиях на различные темы на форумах War Thunder. Например, выпуск танка Челленджер 2 в 2019 году вызвал столь бурное обсуждение, что оно уже насчитывает 319 страниц и все еще продолжает разрастаться.

Реальный танк Челленджер 2 / изображения из Википедии

Однако простые дискуссии несколько вышли из-под контроля в начале этой недели, когда один из игроков обнаружил слишком много преданности реализму. Пользователь форума под никнеймом Fear_Naught, утверждает, что является реальным командиром танка Челленджер 2 и бывшим членом подразделения испытаний и разработок британской армии.

Как я уже говорил несколько раз, сложный характер конструкции иногда трудно показать на фотографиях. В случае с Challenger 2 все настолько сложно, что я не обвиняю разработчиков в ошибках. Я просто хочу указать на те места, где они ошибаются, – заявил Fear_Naught.

Одно дело об этом заявить, но геймер пересек черту, пытаясь доказать свою точку зрения. Пользователь пожаловался, что игровая модель "его" танка в War Thunder значительно более уязвима для вражеского огня, чем в реальном мире, а затем, чтобы доказать это, опубликовал секретные изображение из книги AESP (Army Equipment Support Publication), которая представляет собой своеобразное руководство пользователя для танкистов.

Раскрытие механизма танка – преступление, которое, согласно закону Великобритании, предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет.

Разработчики не оставили эту ситуацию без внимания и быстро связались с официальными представителями министерства обороны Великобритании, которые в свою очередь подтвердили засекреченность документов и попросили предупредить пользователя о возможных последствиях его публикации.

Тему быстро "закрыли", все изображения удалили, а Fear_Naught получил обещанное предупреждение, однако обошелся даже без бана на форуме. Кроме этого представитель Gaijin Entertainment заверил, что модель танка в War Thunder не претерпит никаких изменений, несмотря на правоту пользователя.