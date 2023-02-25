Поклонник GTA San Andreas "оживил" известных персонажей игры с помощью искусственного интеллекта

Фанат GTA San Andreas использовал сразу несколько различных нейросетей для того, чтобы "оживить" известных персонажей любимой игры. Что из этого вышло – узнайте в материале.

Преданный поклонник Grand Theft Auto использовал популярные ИИ, чтобы представить, как выглядели бы известные персонажи из San Andreas, если бы существовали в реальном мире.

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Пользователь Reddit под ником AaronGP поделился результатами своих экспериментов с искусственным интеллектом, вдохновленных Grand Theft Auto: San Andreas.

Геймер использовал нейросети ControlNet, Img2Img и RealisticVision, чтобы превратить пиксельные изображения Си Джея, Биг Смоука, Райдера и других персонажей игры в удивительно реалистичные фото людей.

Как можно увидеть ниже, результаты работы энтузиаста действительно впечатляют.

Си Джей в игре и версия ИИ / изображение Take Two и с Reddit

Офицер Тенпенни в игре и версия ИИ / изображение Take Two и из Reddit