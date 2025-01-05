Фанаты Call of Duty разъярены, потому что разработчики убрали из игры пуканье единорога

Поклонники Call of Duty: Black Ops 6 были возмущены, когда разработчики игры без объяснений изменили одну из анимаций добивания, убрав из нее комический элемент.

Сразу после того, как креативный директор Black Ops 6 заявил, что "странные" скины не исчезнут из проектов франшизы, Treyarch внесли в один из них изменение, не на шутку разозлившее некоторых геймеров, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Фанаты CoD ссорятся из-за метеоризма единорога

В рамках Season 1 Reloaded в CoD: Black Ops 6 появился новый "финишер" (завершающий удар, – ред.) под названием Refraction Action.

Во время применения этого "трюка", вашего врага атакует единорог, который среди прочего добивает оппонента очень необычным методом – пукая радужными конфетти.

Эта смешная и странная анимация разделила поклонников CoD. В то время как одни хватались за животы от смеха, другие были серьезно возмущены тем, что она вообще появилась в якобы серьезном военном шутере.

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Очевидно, разработчики услышали последних и решили убрать причину споров. Новый патч для игры, "исправил" анимацию в окне ее предварительного просмотра в меню.

Теперь вместо "смертельного метеоризма" мифическое существо просто бьет противника задними копытами.

Оригинальная анимация и исправленная – смотрите видео

Правда, до сих пор не понятно попадут ли эти изменения в игру, ведь оригинальная версия финишера все еще работает в матчах.

Фанаты игры разделились относительно действий разработчиков. Некоторые выразил радость такому решению, а другие же возмутились "молчаливым" изменениям. Некоторые из тех, кто приобрел набор с этим "радужным" добиванием даже требуют вернуть им деньги или очки CoD, ведь их обманули.

Представьте себе, что вы платите за набор, а они меняют его после этого. Я был бы в ярости,

– написал один из геймеров в X.

Так что, Treyarch не только не исправили проблемы изменением анимации, а лишь усилили споры среди игроков.