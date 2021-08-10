Фанаты Half-Life 2 готовят флешмоб, чтобы установить исторический рекорд

Поклонники приключений Гордона Фримена решили установить исторический рекорд серии и для этого организуют виртуальный флешмоб. Подробнее в материале.

Поклонников серии Half-Life уверенно можно назвать одной из самых верных и сплоченных фан-баз из мира видеоигр. Еще бы, столько лет ждать продолжения, и не терять надежды – так могут только они. И вот, очевидно, чтобы напомнить студии Valve о своем существовании, геймеры решили установить игровой рекорд.

Невероятно Звезда Warzone Aydan установил очередной мировой рекорд с совсем непредсказуемым оружием

Сообщество фанатов Half-Life в Steam активно приглашает всех принять участие в своеобразном онлайн флешмобе. В то время как особенно амбициозные пользователи планируют побить общий рекорд пикового онлайна в Steam среди всех игр, авторы идеи преследуют несколько более скромную цель – обновить рекорд пикового числа игроков, одновременно играющих в Half-Life 2.

Согласно статистике сервиса SteamDB , на данный момент пиковый онлайн в игре за все время составляет всего 13 216 человек, а на ресурсе Steamcharts показатель и вовсе в половину скромнее – всего лишь 6882 человека.

Анонс событий от одного из фанатов



Сбор "виртуальных войск" в игре назначен на субботу 14 августа в 18:00 по Киеву. Желающим приобщиться к установлению рекорда нужно иметь лицензионную версию игры на платформе Steam и в назначенный момент зайти в нее и провести там час времени.

Кроме этого следует обратить внимание, что необходимо играть именно в оригинальную версию проекта (никаких модификаций) и сделать свой аккаунт публичным, ведь только такие профили будут засчитываться сайтами, отвечающими за подсчет количества игроков.