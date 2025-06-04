CDPR говорит, что не меняла лицо Цири в новой демонстрации The Witcher 4, но фанаты не верят

После новой технической демонстрации The Witcher 4 среди фанатов снова возник спор относительно внешности Цириллы. Хотя CD Projekt Red настаивает, что почти ничего не изменилось, игроки в это не очень верят.

Дискуссия вокруг внешности разгорается

CD Projekt Red показали новые кадры из будущей игры, в частности главную героиню и ее коня Келпи. Несмотря на невероятную графику и новые технологии, наибольшие обсуждения вызывает то, что студия якобы снова изменила лицо Цириллы. Похожие обвинения звучали и после выхода первого трейлера, вышедшего 13 декабря 2024, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

Ранее CD Projekt Red отреагировала на слухи об изменении модели Цири в The Witcher 4

На церемонии The Game Awards в 2024 году немало фанатов обратили внимание, что лицо Цири претерпело изменения. Тогда это объясняли возрастными изменениями, ведь между событиями третьей и четвертой частей проходит определенное время.

Вспомните первый трейлер The Witcher 4: видео

Впоследствии в сети появились слухи о том, что студия среагировала на давление и критику, изменив лицо героини, чтобы оно больше соответствовало ожиданиям фанатов. Однако в CDPR эту информацию сразу опровергли.

Новый трейлер, презентованный как техническая демонстрация, снова взбудоражил обсуждения. Зрители заявили, что лицо Цири снова выглядит иначе: черты стали мягче, а общий вид – деликатнее. Впрочем, представители CD Projekt Red вновь подчеркнули: модель осталась неизменной со времени дебютного трейлера.

В комментарии для СМИ студия подтвердила, что лицо Цири в новой демонстрации идентично предыдущему варианту, за исключением двух малозаметных деталей – чуть приподнятых бровей и более расслабленной зоны вокруг глаз. Эти коррективы внесли исключительно для улучшения анимации.

Действительно ли это так – решать каждому зрителю, но разница между первым и вторым вариантом действительно заметна. Возможно, причина в большей вариативности, новых сценариях движения и мимики Цириллы, из-за чего кажется, будто это что-то совершенно новое.

Смотрите новую демонстрацию The Witcher 4: видео

В CD Projekt также отметили, что общая модель была создана на основе образа из The Witcher 3 и адаптирована для работы с новыми технологиями, в частности MetaHuman. По их словам, никаких радикальных изменений не было, а попытки сравнивать черты лица персонажа – бесполезны.

Однако, учитывая реакции в соцсетях, эта дискуссия вряд ли скоро утихнет. Вероятно, с появлением следующих трейлеров тему снова поднимут.