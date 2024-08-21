Что мы знаем о долгожданном Far Cry 7: главные слухи и анонсы

Несмотря на некоторую критику, которая обрушилась на Far Cry 6, следующую часть ждут геймеры по всему миру. Вот главные факты и слухи, которые нам известны на данный момент о долгожданном продолжении серии.

Сюжет, движок и дата выхода

Хотя Ubisoft официально не подтвердила выход Far Cry 7, утечки и слухи свидетельствуют, что новая игра может выйти осенью 2025 года. Если это так, первых трейлеров не следует ожидать в 2024-м.

Смотрите также Black Myth: Wukong разорвал чарты Steam после выхода, но сразу же попал в скандал

По слухам, сюжет Far Cry 7 будет построен по другой формуле, чем обычно это бывало в серии: вместо того, чтобы освобождать регион от диктатора, игроки будут втянуты в личную борьбу за выживание. Истоки свидетельствуют, что сюжет сосредотачивается вокруг спасения вашей похищенной семьи от таинственной группы, известной как "Сыны Истины", в течение строгого временного лимита.

будет построен по другой формуле, чем обычно это бывало в серии: вместо того, чтобы освобождать регион от диктатора, игроки будут втянуты в личную борьбу за выживание. Истоки свидетельствуют, что сюжет сосредотачивается вокруг спасения вашей похищенной семьи от таинственной группы, известной как "Сыны Истины", в течение строгого временного лимита. Говорят также о возможном нелинейном подходе к игре . Это связано со свободой спасти каждого члена семьи в том порядке, в котором вы решите. Однако выбор, который вы сделаете, повлияет на сюжет и будет иметь постоянные последствия, включая возможность того, что некоторые члены семьи не выживут, если вы не успеете к ним вовремя. Возможно, вам также придется выбирать, кого спасти, поскольку в некоторых случаях выжить сможет лишь кто-то один.

. Это связано со свободой спасти каждого члена семьи в том порядке, в котором вы решите. Однако выбор, который вы сделаете, повлияет на сюжет и будет иметь постоянные последствия, включая возможность того, что некоторые члены семьи не выживут, если вы не успеете к ним вовремя. Возможно, вам также придется выбирать, кого спасти, поскольку в некоторых случаях выжить сможет лишь кто-то один. Как сообщил самый известный в мире игровой инсайдер Том Хендерсон, игра будет иметь внутриигровой таймер установленный на 72 часа , за которые игрокам придется спасти членов семьи главного героя.

, за которые игрокам придется спасти членов семьи главного героя. Что касается геймплея, то инсайдеры указывают на некоторые уникальные игровые механики. Одним из слухов является новая система допросов. Хотя допрос врагов для получения информации присутствовал в предыдущих частях, Far Cry 7 может пойти дальше. Враги не всегда будут честными с вами. Они могут лгать, скрывать информацию или даже пытаться сбежать.

Вероятный движок – Snowdrop Engine . На нем работают такие игры, как серия Tom Clancy's The Division.

. На нем работают такие игры, как серия Tom Clancy's The Division. Летом 2023 года на форуме с сомнительной репутацией 4chan появился анонимный инсайдер, который уверял, что имеет информацию о будущем проекте. Он заявил, что следующая игра франшизы лишится порядкового номера и будет называться Far Cry: Rise. Игроков якобы забросят в просторную локацию на вымышленном тропическом острове Кимсан, расположенном в Желтом море вблизи Кореи. Игроки столкнутся с антагонистом, которого сыграет актер Ли Чон Чжэ, известный своей ролью в хитовом сериале "Игра в кальмара".

К сожалению, мы до сих пор не получили подтверждения существования Far Cry 7 и даты ее выхода. Важно помнить, что эти утечки не были подтверждены Ubisoft, поэтому финальная история и игровые механики могут быть совсем другими.

Ubisoft якобы работает сразу над двумя новыми частями Far Cry

Еще один интересный момент, о котором мы услышали еще в октябре 2023 года, – это то, то Ubisoft может готовить также многопользовательскую игру во вселенной Far Cry. Том Хендерсон говорит, что многопользовательский шутер пока известен лишь под кодовым названием "Project Maverick".