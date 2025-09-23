Киновселенная Death Stranding расширяется. Студия A24 и Kojima Productions работают над полнометражной лентой по мотивам известной игры. Однако мы до сих пор не знали, что именно увидим: будет ли это пересказ известных нам историй, или что-то совершенно новое?

Что известно о фильме?

Во время трансляции, посвященной 10-летию Kojima Productions, создатель игры Хидео Кодзима и режиссер будущей ленты Майкл Сарноски поделились первыми подробностями проекта. Главная новость заключается в том, что фильм не будет пересказывать события игры, а вместо этого предложит зрителям оригинальную историю с новыми персонажами, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

По словам Сарноски, команда стремится сохранить душу и ключевые темы оригинальной игры, но в то же время рассказать историю, которой поклонники еще не видели. Режиссер отметил желание исследовать новых героев и локации, сочетая масштабные пейзажи с глубоко проработанными характерами. Цель – отдать должное вселенной Death Stranding как на макроуровне, так и на микроуровне, сохранив ее уникальную атмосферу.

Хидео Кодзима, хоть и не занимает режиссерское кресло, остается глубоко вовлеченным в процесс создания фильма. Он лично участвовал в выборе режиссера, которым в итоге стал Майкл Сарноски, известный по работе над признанной критиками драмой "Свинья" и приквелом "Тихое место: День первый". Такая вовлеченность Кодзимы гарантирует, что киноадаптация сохранит дух и философию, заложенные в оригинальную игру.

Выбор студии A24 для производства также является знаковым. Эта компания известна своими авторскими и нетрадиционными проектами, часто получающими престижные награды и признание критиков. Сотрудничество с A24 намекает на то, что будущий фильм будет не типичным блокбастером, а скорее художественной лентой с акцентом на атмосферу, символизм и глубокий сюжет. Это соответствует стилистике самой игры, которая славится своей медитативностью и сложными темами.

Решение не копировать сюжет игры, а создавать новую историю, выглядит обоснованным шагом. Это позволяет избежать прямого сравнения с интерактивным первоисточником и потенциального разочарования фанатов. Вместо этого создатели получают свободу для расширения вселенной Death Stranding, исследования ее тем – связи, изоляции, возрождения человечества – под новым углом. Такой подход может заинтересовать не только поклонников игры, но и новую аудиторию, которая не знакома с миром, созданным Хидео Кодзимой.

Вы можете посмотреть полную трансляцию события, которая имеет англоязычный дубляж: видео

Напомним, что о подготовке фильма по Death Stranding известно еще с 2023 года. Сначала об этом объявила студия A24, а впоследствии подтвердил и сам Кодзима. Лента пока что не имеет даты выхода.

