Чи буде фільм Death Stranding прямою адаптацією гри: що каже режисер
- Фільм за мотивами гри Death Stranding запропонує оригінальну історію з новими персонажами, а не переказ подій гри.
- Хідео Кодзіма залишається глибоко залученим у процес створення фільму, а студія A24 обрана для виробництва, що натякає на художню стрічку з акцентом на атмосферу і символізм.
Кіновсесвіт Death Stranding розширюється. Студія A24 та Kojima Productions працюють над повнометражною стрічкою за мотивами відомої гри. Проте ми досі не знали, що саме побачимо: чи буде це переказ відомих нам історій, чи щось абсолютно нове?
Що відомо про фільм?
Під час трансляції, присвяченої 10-річчю Kojima Productions, творець гри Хідео Кодзіма та режисер майбутньої стрічки Майкл Сарноскі поділилися першими подробицями проєкту. Головна новина полягає в тому, що фільм не буде переказувати події гри, а натомість запропонує глядачам оригінальну історію з новими персонажами, пише 24 Канал з посиланням на IGN.
Дивіться також Resident Evil Requiem обіцяє "нову систему жахів", яка гратиметься з вашими емоціями
За словами Сарноскі, команда прагне зберегти душу та ключові теми оригінальної гри, але водночас розповісти історію, якої шанувальники ще не бачили. Режисер наголосив на бажанні дослідити нових героїв і локації, поєднуючи масштабні пейзажі з глибоко пропрацьованими характерами. Мета – віддати належне всесвіту Death Stranding як на макрорівні, так і на мікрорівні, зберігши його унікальну атмосферу.
Хідео Кодзіма, хоч і не займає режисерське крісло, залишається глибоко залученим у процес створення фільму. Він особисто брав участь у виборі режисера, яким у підсумку став Майкл Сарноскі, відомий за роботою над визнаною критиками драмою "Свиня" та приквелом "Тихе місце: День перший". Така залученість Кодзіми гарантує, що кіноадаптація збереже дух і філософію, закладені в оригінальну гру.
Вибір студії A24 для виробництва також є знаковим. Ця компанія відома своїми авторськими та нетрадиційними проєктами, що часто здобувають престижні нагороди та визнання критиків. Співпраця з A24 натякає на те, що майбутній фільм буде не типовим блокбастером, а радше художньою стрічкою з акцентом на атмосферу, символізм і глибокий сюжет. Це відповідає стилістиці самої гри, яка славиться своєю медитативністю та складними темами.
Рішення не копіювати сюжет гри, а створювати нову історію, виглядає обґрунтованим кроком. Це дозволяє уникнути прямого порівняння з інтерактивним першоджерелом і потенційного розчарування фанатів. Натомість творці отримують свободу для розширення всесвіту Death Stranding, дослідження його тем – зв’язку, ізоляції, відродження людства – під новим кутом. Такий підхід може зацікавити не лише шанувальників гри, але й нову аудиторію, яка не знайома зі світом, створеним Хідео Кодзімою.
Ви можете переглянути повну трансляцію події, яка має англомовний дубляж: відео
Нагадаємо, що про підготовку фільму по Death Stranding відомо ще з 2023 року. Спочатку про це оголосила студія A24, а згодом підтвердив і сам Кодзіма. Стрічка поки що не має дати виходу.
Серед інших екранізацій, про які стало відомо останнім часом, можна назвати такі:
- The Last Guardian – загадкова й дуже атмосферна гра Фуміто Уеди, яка вийшла на PlayStation 4 у 2016 році. Вона розповідає історію хлопчика, котрий опиняється у древніх руїнах поруч із гігантською істотою Тріко – напівптахом-напівссавцем.
- Annapurna Pictures перенесе на екрани Control і Alan Wake. Щось із цього стане фільмом, а щось – серіалом. Однак подробиць поки немає.
- Activision готує екранізацію Call of Duty. Студія провела опитування серед фанатів, щоб визначити сюжет.