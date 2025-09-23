Що відомо про фільм?

Під час трансляції, присвяченої 10-річчю Kojima Productions, творець гри Хідео Кодзіма та режисер майбутньої стрічки Майкл Сарноскі поділилися першими подробицями проєкту. Головна новина полягає в тому, що фільм не буде переказувати події гри, а натомість запропонує глядачам оригінальну історію з новими персонажами, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

За словами Сарноскі, команда прагне зберегти душу та ключові теми оригінальної гри, але водночас розповісти історію, якої шанувальники ще не бачили. Режисер наголосив на бажанні дослідити нових героїв і локації, поєднуючи масштабні пейзажі з глибоко пропрацьованими характерами. Мета – віддати належне всесвіту Death Stranding як на макрорівні, так і на мікрорівні, зберігши його унікальну атмосферу.

Хідео Кодзіма, хоч і не займає режисерське крісло, залишається глибоко залученим у процес створення фільму. Він особисто брав участь у виборі режисера, яким у підсумку став Майкл Сарноскі, відомий за роботою над визнаною критиками драмою "Свиня" та приквелом "Тихе місце: День перший". Така залученість Кодзіми гарантує, що кіноадаптація збереже дух і філософію, закладені в оригінальну гру.

Вибір студії A24 для виробництва також є знаковим. Ця компанія відома своїми авторськими та нетрадиційними проєктами, що часто здобувають престижні нагороди та визнання критиків. Співпраця з A24 натякає на те, що майбутній фільм буде не типовим блокбастером, а радше художньою стрічкою з акцентом на атмосферу, символізм і глибокий сюжет. Це відповідає стилістиці самої гри, яка славиться своєю медитативністю та складними темами.

Рішення не копіювати сюжет гри, а створювати нову історію, виглядає обґрунтованим кроком. Це дозволяє уникнути прямого порівняння з інтерактивним першоджерелом і потенційного розчарування фанатів. Натомість творці отримують свободу для розширення всесвіту Death Stranding, дослідження його тем – зв’язку, ізоляції, відродження людства – під новим кутом. Такий підхід може зацікавити не лише шанувальників гри, але й нову аудиторію, яка не знайома зі світом, створеним Хідео Кодзімою.

Ви можете переглянути повну трансляцію події, яка має англомовний дубляж: відео

Нагадаємо, що про підготовку фільму по Death Stranding відомо ще з 2023 року. Спочатку про це оголосила студія A24, а згодом підтвердив і сам Кодзіма. Стрічка поки що не має дати виходу.

Серед інших екранізацій, про які стало відомо останнім часом, можна назвати такі: