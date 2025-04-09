Создатели фильма по Minecraft уже обсуждают продолжение

Несмотря на неоднозначные отзывы, экранизация популярной видеоигры Minecraft демонстрирует впечатляющие кассовые сборы, имея все шансы стать самым успешным фильмом по мотивам игр. Как выяснилось, создатели уже обсуждают возможность продолжения этой истории на большом экране.

Вероятное продолжение

Режиссер ленты Джаред Хесс в одном из своих интервью намекнул на то, что разговоры о сиквеле уже ведутся. Он отметил, что работа над первой частью принесла ему на всей его команде огромное удовольствие, а игровой мир Minecraft настолько велик, что много интересных идей остались неиспользованными. Хесс выразил готовность вернуться к этому проекту, подчеркнув, что у него уже есть видение дальнейшего развития сюжета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Deadline.

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Режиссер рассказал, что финальная сцена после титров первого фильма намекает на появление нового ключевого персонажа. Вероятно, именно взаимодействие с ним станет центральной темой потенциального сиквела. Мы не будем называть имя этого героя, во избежание спойлеров.

Хесс также подчеркнул, что зрители очень положительно отреагировали на сцену после титров, что, по его мнению, якобы свидетельствует об их заинтересованности в продолжении истории.

Как можно понять, никаких даже приблизительных дат никто не называет, поскольку первый фильм только что вышел на экраны. Нынешняя лента прошла через производственный ад. О планах фильма по мотивам Minecraft впервые заявили еще в феврале 2014 года, когда создатель игры Маркус Перссон сообщил, что Mojang Studios ведет переговоры с Warner Bros. Pictures о разработке проекта. Общий процесс создания фильма, включая концепцию, сценария и подготовку, длился более десяти лет из-за многочисленных задержек, смены режиссеров и сценаристов. Но не факт, что так будет и в этот раз.

Если говорить о самих съемках и постпродукции, то камеры включили в январе 2024 года и завершили съемки в апреле, то есть через три месяца. После этого начался процесс монтажа, озвучивания и наложения графики. В целом все это заняло чуть больше года.

Напомним, фильм Minecraft за первый уикенд собрал впечатляющую сумму в 301 миллион долларов. Это делает его самым популярным стартом среди фильмов, чей сюжет основан на видеоиграх. Получив такой значительный успех, логично предполагать, что продолжение состоится как можно быстрее.

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