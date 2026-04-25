Оскароносный актер займется экранизацией видеоигры Battlefield

Новоиспеченный обладатель премии "Оскар" выступит продюсером долгожданной экранизации известного шутера Battlefield. Подробнее – в материале.

Многолетняя серия шутеров может наконец выйти на большие экраны, поскольку ее экранизацией начал заниматься известный голливудский актер, информирует 24 Канал.

Оскароносный актер сыграет в фильме по мотивам Battlefield?

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что обладатель премии "Оскар 2026" за лучшую мужскую роль Майкл Б. Джордан намерен выступить продюсером и потенциально сыграть главную роль в фильме по мотивам франшизы Battlefield.

Режиссером и автором сценария будущей киноленты станет Кристофер МакКуорри, известный благодаря работе над рядом боевиков, в частности фильмами Миссия невыполнима 7 и 8.

Сообщается также, что издатели игры из компании Electronic Arts будут продюсерами проекта, держа руку на пульсе реализации замысла. Правда, неизвестно будет ли взят за основу фильма сюжет какой-то из частей игры.

Пока фильм не продали ни одной конкретной киностудии, однако известно, что его предложили Apple и Sony. При этом отмечается, что целью является выпуск ленты в кинотеатрах, а не эксклюзивный выход на стримингах.

Фильм о Battlefield кажется логичным шагом для EA после успеха которым стал релиз Battlefield 6. И будет интересно посмотреть, что с историей игры сделает творческий дуэт Джордана и МакКворри.

Что известно о Battlefield 6?

Долгожданное продолжение серии многопользовательских шутеров начало бить рекорды еще на этапе бета-тестирования.

На релизе игра и вообще стала невероятным хитом, разойдясь тиражом в 7 миллионов копий за первые три дня, сообщают Electronic Arts.

Сейчас проект получает регулярные обновления и удерживает огромную базу активных игроков, продолжая приносить прибыль своим создателям.