Багаторічна серія шутерів може нарешті вийти на великі екрани, оскільки її екранізацією почав займатися відомий голлівудський актор, інформує 24 Канал.

Оскароносний актор зіграє у фільмі за мотивами Battlefield?

Видання The Hollywood Reporter повідомляє, що володар премії "Оскар 2026" за найкращу чоловічу роль Майкл Б. Джордан має намір виступити продюсером та потенційно зіграти головну роль у фільмі за мотивами франшизи Battlefield.

Режисером та автором сценарію майбутньої кінострічки стане Крістофер МакКворрі, відомий завдяки роботі над низкою бойовиків, зокрема фільмами Місія нездійсненна 7 та 8.

Повідомляється також, що видавці гри з компанії Electronic Arts будуть продюсерами проєкту, тримаючи руку на пульсі реалізації задуму. Щоправда, невідомо чи буде взятий за основу фільму сюжет якоїсь з частин гри.

Наразі фільм не продали жоднії конкретній кіностудії, однак відомо, що його запропонували Apple та Sony. При цьому відзначається, що ціллю є випуск стрічки у кінотеатрах, а не ексклюзивний вихід на стрімінгах.

Фільм про Battlefield здається логічним кроком для EA після успіху яким став реліз Battlefield 6. Та й буде цікаво поглянути, що з історією гри зробить творчий дует Джордана та МакКворрі.

Що відомо про Battlefield 6?

Довгочікуване продовження серії багатокористувацьких шутерів почало бити рекорди ще на етапі бета-тестування.

На релізі гра й узагалі стала неймовірним хітом, розійшовшись накладом у 7 мільйонів копій за перші три дні, повідомляють Electronic Arts.

Зараз проєкт отримує регулярні оновлення та утримує величезну базу активних гравців, продовжуюючи приносити прибутки своїм творцям.