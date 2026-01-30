Легендарная Final Fantasy VII на ПК изменится: что готовит Square Enix

Компания Square Enix готовит масштабное обновление для классической ролевой игры Final Fantasy VII. ПК-версия, вышедшая в 2013 году, вскоре будет считаться устаревшей. Разработчики выпустят новую редакцию, которая полностью заменит текущее издание в цифровых магазинах Steam и Microsoft Store.

По мнению Square Enix это позволит игрокам получить улучшенный технический опыт в легендарной JRPG. Об этом разработчики рассказали в обновлении на странице игры в Steam.

Чего ждать от переиздания культовой игры?

Пока разработка финальной части современного ремейка продолжается, издатель решил обновить классику. Текущее издание игры получит дополнение к названию – 2013 Edition – и впоследствии исчезнет из продажи. Те пользователи, которые уже имеют игру в Steam или Microsoft Store, смогут сохранить доступ к старому варианту и получат новую версию абсолютно бесплатно.

Важной технической деталью является то, что игровые сохранения между старой и новой версиями будут несовместимыми в обоих направлениях.

Хотя Square Enix обещает улучшенный игровой опыт, компания пока не раскрыла конкретных деталей относительно графических изменений, даты релиза или возможного обновления цены. Также остается открытым вопрос поддержки пользовательских модификаций.



Ремейк легендарной Final Fantasy VII порадовал фанатов / Скриншот из игры

Сообщество игроков в Steam предполагает, что обновление сделает ПК-версию идентичной консольным изданиям, добавив полноценную поддержку геймпадов и упрощенный доступ к встроенным чит-кодам.

Когда Final Fantasy VII увидела свет?

Оригинальная Final Fantasy VII впервые увидела свет в 1997 году на первой консоли PlayStation и за почти 29 лет существования разошлась тиражом более 15 миллионов копий. В течение лет проект портировали на все современные платформы, включая мобильные устройства на iOS и Android.