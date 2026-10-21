Графическая пропасть в 13 лет – релизный трейлер GTA 6 перенесли в GTA 5

Один из преданных поклонников серии воссоздал последний трейлер долгожданной игры Rockstar в GTA 5. Результат демонстрирует, какой колоссальный скачок совершили технологии за последние годы.

Релиз долгожданной Grand Theft Auto 6 приближается, а разница между новой игрой и ее предшественницей просто поразительна, сообщает GearOS Play's на YouTube.

Сравнение технологий и эволюция графики

Блогер перенес новый ролик GTA 6 на движок предыдущей части буквально через несколько дней после его официального выхода.

Энтузиаст полностью воссоздал сценическое повествование, использовав главного героя GTA 5 Майкла и его жену Аманду вместо новых протагонистов Джейсона и Люсии.

Хотя улицы Лос-Сантоса не превратились в Вайс-Сити, сравнение продемонстрировало огромную визуальную пропасть между играми.

Видео блогера: посмотрите ролик

Крупные планы в воссозданном видео обнажили устаревшие текстуры игры 2013 года, которые выглядят четкими лишь с большого расстояния на фоне общей панорамы города.

Система освещения в GTA 5 значительно уступает реалистичной физике света в GTA 6, поэтому персонажи старого образца кажутся плоскими. Несмотря на то, что водные поверхности и отражения в игре тринадцатилетней давности до сих пор держат планку, общая детализация новой части выводит серию на принципиально иной уровень.

Переход к трехмерной графике в GTA 3, вероятно, был самым впечатляющим, но каждая новая игра серии GTA всегда становится одной из самых красивых в своем поколении,

– прокомментировал редактор издания GameRant Дрю Свонсон.

Зрители в комментариях под видео также отметили скачок качества. Один из пользователей подчеркнул, что на фоне графики GTA 6 последняя версия GTA 5 воспринимается как устаревшая San Andreas.

Тот же трейлер в GTA 6: смотрите видео

Напомним, что официальный релиз Grand Theft Auto 6 разработчики назначили на 19 ноября 2026 года.