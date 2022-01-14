Финансовые аналитики утверждают, что знают окно релиза GTA VI: когда ждать игру

Фанаты франшизы GTA с нетерпением ожидают выхода новой части и как свидетельствует анализ финансового отчета компании Take-Two это может произойти быстрее, чем многие думают.

Огромное количество геймеров уже очень долго ждет, когда же появится следующая игра легендарной серии Grand Theft Auto. Некоторые считают, что этого не произойдет, пока GTA 5 и GTA Online стабильно приносят Rockstar сумасшедшие прибыли, даже несмотря на то, что их релиз состоялся почти 10 лет назад.

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Но другого мнения аналитики, заметившие интересную деталь в финансовом отчете материнской компании и издателей игр Rockstar – Take-Two.

Дело в том, что гиганты рынка ожидают увеличения совокупного годового темпа роста на 14% в 2024 году. По мнению специалистов, это указывает на то, что Take-Two планируют большой релиз на финансовый год, который закончится 31 марта 2024 года. Что в свою очередь дает основания полагать, что вероятный запуск GTA 6 может состояться уже в первом квартале того же года.

Об этом рассказал финансовый аналитик компании Cowen Дуг Кройц. Финансист также добавил, что Take-Two и прежде посредством поставленных финансовых целей, "намекали" на период выхода своих игр, как это было с Grand Theft Auto V.

Франклин в GTA 5 / изображение rockstargames.com

Другой аналитик из Jefferies также поддержал догадки коллеги, написав в своей недавней исследовательской статье, что только крупные проекты могут вызвать такие оптимистичные прогнозы руководства компании и это указывает на большую вероятность, что к концу 2024 года Rockstar выпустят новую игру.

Однако будет ли это GTA? Мнения по этому поводу разошлись, ведь как отметил авторитетный инсайдер Том Хендерсон в своем твиттере, 14% – это очень маленький показатель, если смотреть на ситуацию в разрезе предыдущих лет. Например, перед выходом той же GTA 5 запланированный годовой темп роста в подобном отчете Take-Two составил 110%, а перед запуском RDR 2 – 60%.

Как бы то ни было, сейчас из новостей от Rockstar известно только то, что студия готовит релиз версий Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series X в марте этого года.