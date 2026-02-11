Fortnite запускает новую систему защиты от читов, вдохновленную Call of Duty и Valorant

Разработчики Fortnite готовят одно из самых масштабных обновлений системы безопасности для киберспортивных турниров на ПК. Новые требования касаются не только программного, но и аппаратного уровня защиты, что существенно усложнит использование сложных схем мошенничества.

Какие ограничения вводят и зачем они нужны?

Компания Epic Games объявила, что с 19 февраля все участники турниров в Fortnite на ПК должны активировать сразу три системные функции – Secure Boot, TPM и IOMMU. Если раньше Secure Boot и TPM уже требовались в отдельных соревнованиях, то теперь эти правила распространяются на все турнирные события. Дополнительно впервые вводится обязательная поддержка IOMMU, пишет Esports.net.

IOMMU – это механизм аппаратной изоляции доступа устройств к оперативной памяти. Если упростить, он не позволяет внешним устройствам или специальным адаптерам напрямую считывать или изменять данные игры во время ее работы. Именно такие "железные" схемы иногда использовались для обхода классических программных античитов. Теперь этот канал фактически перекрывается.

Secure Boot обеспечивает запуск только проверенного программного обеспечения при старте системы, а TPM отвечает за хранение криптографических ключей и контроль целостности среды. В комплексе это формирует дополнительный уровень доверия к системе игрока.

Как отмечает издание Polygon, новые меры защиты от читов вводятся в Fortnite с 19 февраля 2026 года.

Всем ли доступны новые требования?

По оценкам Epic Games, примерно 95 процентов ПК-аудитории Fortnite уже использует конфигурации, совместимые с Windows 11. Это означает, что большинство участников турниров или уже соответствуют новым требованиям, или могут активировать нужные функции через BIOS без замены оборудования.

Как защищается компания?

При этом компания продолжает применять ядровую защиту Easy Anti-Cheat, аналитику данных и системы машинного обучения для выявления подозрительного поведения.

Кроме этого, разработчики регулярно закрывают найденные эксплойты еще до их массового распространения и усложняют реверс-инжиниринг внутренних механизмов игры.

Система внутренних жалоб игроков также остается одним из ключевых инструментов масштабного выявления нарушителей.

Параллельно Epic продолжает юридическое давление на мошенников. В 2025 году компания добилась судебного решения на сумму 175 тысяч долларов против участника турнира, который не ответил на иск. Также поданы иски против разработчика и продавцов чит-программного обеспечения.

Все это свидетельствует об изменении фокуса – от реагирования после факта к максимальной профилактике. Аппаратные требования значительно повышают стоимость и сложность создания новых способов обхода защиты, что должно положительно повлиять на честность соревнований в киберспортивном сегменте Fortnite.