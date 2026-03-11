Играть в Fortnite станет дороже: почему Epic Games повышает цены

Epic Games сообщила о масштабном обновлении своей финансовой политики в Fortnite. Начиная со второй половины марта, игроки столкнутся с изменениями в стоимости игровых ресурсов и подписок.

Компания обосновывает этот шаг необходимостью покрытия расходов на поддержку и развитие своего главного проекта, который стал настоящим культурным феноменом последних лет, пишет GosuGamers.

Смотрите также Грейс Эшкрофт появится в еще одном проекте, но это будет не Resident Evil

Как изменятся ценники и объемы виртуальной валюты в магазине?

Начиная с 19 марта 2026 года, Epic Games внедряет новую систему начисления игровой валюты V-Bucks. Хотя, на первый взгляд, стоимость некоторых пакетов остается неизменной, фактически игроки будут получать меньшее количество виртуальных денег за ту же цену в реальной валюте.

Такой подход многие уже назвали скрытой инфляцией внутри игровой вселенной. В официальном сообщении разработчики отметили, что расходы на функционирование игры существенно выросли, поэтому повышение цен является вынужденным шагом, чтобы иметь возможность оплачивать текущие счета за разработку и поддержку серверов.

Изменения коснутся каждого доступного набора:

Например, набор за 8,99 доллара теперь будет содержать только 800 V-баксов вместо привычных 1000.

Пакет стоимостью 22,99 доллара будет предлагать 2400 единиц валюты вместо 2800.

Набор ценой 36,99 доллара игроки получат 4500 V-баксов вместо прежних 5000.

Самый дорогой комплект за 89,99 доллара теперь будет содержать 12 500 единиц игровой валюты, что на 1000 меньше, чем раньше.

Самым ощутимым подорожание окажется для тех, кто покупает точное количество валюты: за 50 V-баксов придется заплатить 0,99 доллара, тогда как ранее эта сумма составляла около 0,50 доллара.

Трансформации претерпит и система боевых пропусков

Основной Battle Pass, который ранее стоил 1000 V-баксов, теперь оценивается в 800 единиц. Однако это изменение имеет и обратную сторону: количество валюты, которую можно заработать во время прохождения сезона, также уменьшится с 1000 до 800 единиц, пишет VGC.

Это означает, что активные игроки все еще смогут разблокировать следующий пропуск за счет вознаграждений предыдущего, но дополнительные 500 V-баксов, которые ранее начислялись как бонусные награды, будут отменены.

Подобным образом изменится стоимость других пропусков: OG Pass будет стоить 800 единиц вместо 1000, а Music Pass и Lego Pass обойдутся в 1200 V-баксов вместо 1400.

Подписчики сервиса Fortnite Crew также почувствуют изменения, поскольку их ежемесячное вознаграждение сократится до 800 единиц валюты.

Единственным утешением для фанатов остается то, что уже приобретенные подарочные карты с напечатанным номиналом будут приниматься по старой стоимости во время их активации.

Контекст этого решения выглядит довольно противоречивым на фоне финансовых отчетов компании. В прошлом году пользователи персональных компьютеров потратили в магазине Epic Games Store 1,16 миллиарда долларов, а общая выручка компании, по оценкам аналитиков, достигла 6,21 миллиарда долларов.

Однако генеральный директор Стив Эллисон недавно заметил, что магазин Epic Games Store является лишь минимально прибыльным. Это связано с низкой маржинальностью игр от сторонних разработчиков и большими затратами на выплаты издателям за еженедельные бесплатные раздачи игр. Таким образом, основное финансовое бремя по поддержке всей экосистемы снова ложится на плечи игроков Fortnite.