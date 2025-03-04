Fortnite подарит второй шанс всем игрокам, которых пожизненно заблокировали за мошенничество

Fortnite объявляет о новой политике по борьбе с читерством, которая гласит, что игрокам с пожизненным баном будет предложена возможность исправиться. Однако всякая щедрость имеет свои пределы, поэтому компания все же предусмотрела некоторые "но".

Прощают почти все

Ожидается, что массовая амнистия будет запущена в апреле 2025 года. Пользователи смогут вернуться к своим аккаунтам и играм, когда выйдет новое обновление. Единственное исключение: все, кто мошенничал на профессиональных турнирах, за которые предусматривалось денежное вознаграждение, больше не смогут участвовать в соревновательных мероприятиях. Однако им будет разрешено вернуться к обычным матчам, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Epic Games.

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Вот какими теперь будут правила:

Мошенники, которые впервые нарушили правила, получат годовой бан, после чего им будет предоставлен второй шанс вернуться к игре. Однако, если они снова будут прибегать к читам, к ним будет применен пожизненный бан.

Игроки, которые сейчас являются заблокированными, но находятся в бане менее года, судя по всему, не будут разблокированы – только те, для кого уже прошел год. Им позволят вернуться лишь тогда, когда истечет срок.

Игроки, которые использовали читы на турнирах будут получать годовой бан на обычный матчмейкинг и немедленный пожизненный запрет на участие в турнирах. Также может быть применена потеря выигрышей прошлых турниров. Второе нарушение, связанное с использованием читов, приведет к пожизненному бану также для обычных матчей.

Игроки, которые продавали читы или нарушали другие правила, получают пожизненный бан, здесь ничего не меняется.

Новая политика Fortnite также вводит новые требования к компьютеру для участия в турнирах. Например, участники должны иметь уровень аккаунта 350 или выше, а также включить на своем компьютере TPM-модуль безопасности (который сейчас также требует Windows 11) и осуществить безопасную загрузку во время игры.