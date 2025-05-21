Fortnite вернулся в App Store в США после почти пяти лет блокировки

После длительной судебной тяжбы Fortnite снова доступен для загрузки в американском App Store. Игра была удалена в августе 2020 года из-за конфликта между Epic Games и Apple: разработчики внедрили собственную систему платежей, которая противоречила политике платформы.

Возвращение стало возможным после недавнего судебного решения, которое запрещает Apple взимать комиссию с транзакций, происходящих за пределами App Store в США, информирует 24 Канал.

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Хотя сначала Epic обещала вернуть игру уже через неделю, фактический процесс затянулся почти на три. Генеральный директор Epic Games Тим Суини уже прокомментировал возвращение игры на своей странице в соцсети X лаконичной фразой: "Мы вернулись, друзья".

Страница Fortnite в американском App Store снова активна, и игра сразу же возглавила список самых популярных бесплатных приложений для iPhone и iPad.

Кроме того, в странах Европейского Союза Fortnite стала доступной через Epic Games Store и альтернативную платформу AltStore, что стало реакцией на ранее заблокированную попытку возвращения игры в App Store в США.

Вскоре после восстановления игры Apple и Epic Games подали совместное сообщение в суд, в котором отметили, что все вопросы, связанные с иском Epic от 16 мая, были урегулированы.

А тем временем студия Atari сообщила о возвращении культового аркадного шутера Missile Command Delta. Обновленная версия выйдет уже летом на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.