Fortnite вернет самое редкое оружие, которое удалил 8 лет назад

Разработчики Fortnite постоянно что-то меняют в своей игре, чтобы выровнять цель Королевской битвы и внести какой-то новизны. Среди прочего, они постоянно наполняют коллекцию предметов новым оружием, костюмами и другими товарами, которые вы можете купить. Иногда бывает и такое, что компания возвращает что-то, что уже ранее было в игре, но по каким-то причинам исчезло. Именно это и произойдет в ближайшем будущем.

Новое – это давно забытое старое

Разработчики добавят в игру оружие, которое уже появлялось в Fortnite ранее, буквально в первый день существования, однако пробыло там всего 30 минут, прежде чем исчезнуть на долгие годы без всяких объяснений. 14 января инсайдер HYPEX, который регулярно сливает информацию об обновлениях Fortnite, опубликовал на своем аккаунте сообщение, в котором заявил: "Zapotron подтвердил, что вскоре вернется", сообщает 24 Канал.

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Это уже вызвало огромный восторг у старожилов и фанатов, однако есть проблема: хотя оружие и возвращается, оно будет ограничено режимом Fortnite OG, то есть будет работать только на оригинальной карте и в игровом процессе, который воспроизводит игру, какой она была в 2017 году.

HYPEX раскрыл статистические показатели нового оружия:

Урон: 50-150.

Повреждения от выстрела в голову: 125-375.

Повреждения здания: 1 000.

Время перезарядки: 2 секунды.

Боеприпасы: Energy Cells.



Оружие Zapotron, которое будет добавлено вскоре / Фото HYPEX/Epic Games

Конечно же, сообщение очень быстро стало вирусным и сейчас имеет уже более 22 000 лайков и более тысячи репостов. Многие игроки буквально шокированы таким возвращением, поскольку этот предмет за последние годы успел обрасти легендами.

Некоторые шутят, что компания снова добавит это оружие на 30 минут, а потом удалит его еще на восемь лет. Мы не сможем это проверить, пока предмет не будет добавлен, но когда это произойдет, неизвестно.