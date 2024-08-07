Игровое сообщество Fortnite ошеломлено баном игрока на 7980 лет

Игрок Fortnite поделился скриншотом своей учетной записи, которая была заблокирована на 2,9 миллиона дней. Но это, судя по всему, лишь частичный бан, который разработчики называют "социальным" – он запрещает добавлять друзей, но позволяет играть в саму игру.

Аудитория была буквально шокирована, спрашивая, что такого страшного совершил автор сообщения. Точное количество дней его бана составляет 2 912 958 дней.

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Что произошло

Как многопользовательская онлайн-игра, Fortnite имеет собственный кодекс поведения, который гарантирует, что игроки соревнуются в безопасной и веселой среде. Сейчас понятно, что мошенничество, объединение в команды, использование багов и эксплойтов может повлиять на ваш аккаунт в Fortnite.

Кроме нарушений игрового процесса, игроки также могут получить социальный бан, который, в зависимости от серьезности их действий, может привести к потере доступа к голосовому и текстовому чату. Как правило, такой вид бана длится неделю. Однако на этот раз что-то пошло не так, и разработчики заблокировали игрока от взаимодействия с другими пользователями на почти три миллиона дней, что составляет 7980 лет.



Бан, выданный игроку Fortnite / Фото @2-345 на Reddit

Пользователь даже после прямых вопросов не объяснил, что именно он сделал, чтобы получить такое наказание. Вполне возможно, что это какой-то сбой или визуальная ошибка системы. Однако никаких уточнений об этом не было пока предоставлено.

В комментариях одни игроки искренне интересуются, что произошло, другие сочувствуют, а третьи поддерживают Epic Games, заявляя, что токсичным игрокам не место в игровом сообществе. Но есть еще одна группа пользователей, которые откровенно насмехаются, придумывая шутки и мемы. Так, один из аккаунтов предложил передавать учетную запись по наследству потомкам "из поколения в поколение", чтобы "однажды их голос был услышан".

В общем, это должно служить напоминанием для игроков не нарушать правила игры. В конце концов, было бы обидно потерять аккаунт Fortnite, особенно если на нем сохранено немало купленных скинов, которые никогда не вернутся.