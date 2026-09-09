После успеха Clair Obscur Франция запускает международный фестиваль видеоигр

Успех ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 подтолкнул власти Франции к реализации масштабных инициатив в сфере гейминга. Президент страны объявил о создании нового международного фестиваля, который должен вывести французскую игровую индустрию на глобальный уровень.

Французский ответ культовым выставкам

Французская студия Sandfall Interactive привлекла внимание всего мирового сообщества благодаря своей ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33. Проект получил множество наград и собрал положительные отзывы от фанатов и экспертов по всему миру. Еще в декабре 2025 года Эммануэль Макрон поздравил разработчиков и назвал эту игру исторической для страны, пишет GamesRadar.

На фоне грандиозного триумфа во время саммита Lumiere 7 сентября президент рассказал о планах организовать новое большое мероприятие для разработчиков. Ожидается, что будущий фестиваль станет французским аналогом немецкой выставки Gamescom.

Культурный статус и планы на будущее

Главная цель предстоящего мероприятия заключается в том, чтобы популяризировать французскую разработку и предоставить площадку для международных студий. Власти страны стремятся интегрировать игровую индустрию в общий контекст выдающегося национального искусства.

Поскольку видеоигры являются частью нашей культуры, мы создаем международный фестиваль видеоигр,

– прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Пока что организаторы еще не объявили точную дату, подробные масштабы и конкретный город проведения предстоящего мероприятия. В стране уже много лет успешно проходит местная выставка Paris Games Week, однако новый фестиваль должен приобрести гораздо более широкий международный размах и привлечь мировых лидеров рынка.

Французские чиновники надеются, что такая масштабная поддержка создаст благоприятные условия для появления новых амбициозных игровых проектов и укрепит позиции страны в сфере цифровых развлечений.