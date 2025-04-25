Анонсирован Frostpunk 1886, переосмысленный и расширенный ремейк оригинала

11 bit studios официально анонсировала Frostpunk 1886 - переосмысленный ремейк оригинального градостроительного выживальщика. Игру переделывают с нуля на новом движке, добавляя современную графику, новые механики и возможности, включая поддержку модов и альтернативные пути прохождения.

Как это будет

Прошло всего полгода после релиза Frostpunk 2, а польская студия 11 bit studios уже готовит новый проект в той же самой постапокалиптической вселенной. Новая игра получила название Frostpunk 1886 и станет полноценным ремейком первой части – не просто визуальной переработкой, а полным переосмыслением с новыми подходами к игровым механикам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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Главное изменение – переход с проприетарного движка Liquid Engine, на котором создавались оригинальный Frostpunk и This War of Mine, на современный Unreal Engine 5 от Epic Games. Это не только позволит существенно улучшить графику, но и позволит реализовать поддержку модификаций – функцию, которую фанаты серии ждали годами. Кроме того, новая технологическая основа открывает двери для значительно более гибкого и масштабного контента в будущем.

Frostpunk 1886, по словам разработчиков, "опирается на ядро оригинала", но существенно его расширяет. В игре появятся новые механики, законы, события, технологии и здания. Особого внимания заслуживает внедрение нового пути, который будет называться "Цель" – альтернативы уже знакомым игрокам сценариям "Вера" и "Порядок". Это сделает прохождение свежим даже для ветеранов игры.

Несмотря на разработку ремейка, 11 bit studios не планирует бросать поддержку Frostpunk 2. Студия уже обнародовала дорожную карту с обновлениями, включающими бесплатные крупные апдейты, консольные релизы и сюжетные DLC. Таким образом, оба проекта будут развиваться параллельно, каждый в своем направлении.

Релиз Frostpunk 1886 запланирован на 2027 год. Более подробная информация появится ближе к дате выхода. А пока что студия выпустила небольшой видеотизер, который, к сожалению, не является очень информативным.

Смотрите тизер Frostpunk 1886: видео