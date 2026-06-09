Xbox потеряла миллионы игроков из-за Game Pass: компании пришлось срочно менять курс

Эксперимент с резким повышением стоимости Game Pass оказался значительно болезненнее для Xbox, чем ожидали в компании. Через несколько месяцев после изменения тарифов сервис столкнулся с последствиями, которые заставили руководство пересмотреть стратегию кардинально.

Об этом в интервью The Game Business на фестивале Summer Game Fest 2026 рассказал новый главный стратег Xbox Мэтью Болл.

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Осенью 2025 года Microsoft провела масштабное повышение стоимости подписки Game Pass. Тогда тариф Game Pass Ultimate подорожал с 20 до 30 долларов в месяц, а PC Game Pass – с 12 до 16,5 доллара.

Однако решение оказалось очень неудачным. По словам Болла, после октябрьского повышения сервис потерял "миллионы подписчиков" по всему миру. Точных цифр компания не назвала, однако масштаб оттока пользователей оказался настолько значительным, что Xbox пришлось пересматривать свою политику уже через несколько месяцев.

Ситуация изменилась после назначения на должность генерального директора Xbox Аши Шармы. Она быстро отказалась от курса на максимальное повышение цен и запустила новую модель подписки.

В апреле 2026 года Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate до 23 долларов в месяц, а PC Game Pass – до 14 долларов. При этом компания решила компенсировать удешевление сервиса изменением наполнения каталога.

Главной уступкой стал отказ от мгновенного доступа к новым частям Call of Duty. Если раньше крупные релизы серии появлялись в Game Pass сразу после выхода, то теперь подписчикам придется ждать примерно год после релиза игры.

Фактически Xbox предложила компромиссный вариант: более низкую стоимость подписки в обмен на потерю одного из самых привлекательных преимуществ сервиса.

Как игроки отреагировали на изменения?

По словам Мэтью Болла, новая ценовая политика значительно лучше воспринимается аудиторией. Он отметил, что обновленные тарифы активно "резонируют" с игроками (чтобы это не означало, по его мнению), тогда как предыдущее подорожание вызвало противоположную реакцию.

Слова Болла подтверждают и предыдущие заявления Аши Шармы. Недавно руководительница Xbox сообщила, что апрельское удешевление фактически "перезапустило" Game Pass после восьми месяцев непрерывного спада. По ее словам, сервис снова начал привлекать новых пользователей.

История с Game Pass стала одним из первых серьезных решений нового руководства Xbox. То, что Шарма пересмотрела политику ценообразования лишь через два месяца после вступления в должность, подтверждает, что масштаб проблемы был незаурядным.

Xbox возвращается к эксклюзивам?

Изменения для Xbox не ограничились только подпиской. Недавно Шарма фактически объявила о возвращении к стратегии консольных эксклюзивов. После нескольких лет активного выпуска игр на различных платформах Xbox снова начала делать ставку на проекты, доступные только в ее экосистеме.

В частности, будущий боевик Gears of War: E-Day и ролевая игра Clockwork Revolution выйдут только на ПК и консолях Xbox Series X и Series S. Владельцы PlayStation 5 доступа к этим проектам не получат.

Очевидно, что Xbox одновременно пытается сделать Game Pass более привлекательным по цене и вернуть дополнительную ценность собственным платформам через эксклюзивные релизы. По меньшей мере отказ от слишком агрессивного повышения цен уже помог компании остановить отток аудитории и вернуть сервис к росту, а как все будет дальше, покажет только время.