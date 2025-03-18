Blizzard Arcade Collection и Atomfall добавят в Game Pass, а четыре игры покинут подписку

Microsoft объявила вторую волну мартовских релизов для подписчиков Game Pass на ПК и консолях Xbox, а также раскрыла список проектов, которые покинут сервис в конце месяца.

С 18 марта в каталоге Game Pass Ultimate и PC Game Pass стала доступной кооперативная roguelike-игра 33 Immortals на ПК, Xbox Series X и S. Она входит в программу Game Preview, рассказывает 24 Канал.

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С 19 марта к библиотеке Xbox Game Pass Standard присоединятся две игры:

Octopath Traveler 2 , фантастическая RPG для Xbox Series X/S,

, фантастическая RPG для Xbox Series X/S, Train Sim World 5, симулятор управления поездами для Xbox One, Xbox Series X/S.

20 марта в PC Game Pass, Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass Standard добавят приключенческую игру Mythwrecked: Ambrosia Island для ПК и Xbox, а 25 марта сервис пополнится сборником классических игр от Blizzard – Blizzard Arcade Collection.

Microsoft также напомнила, что 27 марта, одновременно с официальным релизом, в Game Pass Ultimate и PC Game Pass появится постапокалиптический ролевой боевик с выживательными элементами Atomfall.

Кроме того, 26 марта компания расширит библиотеку подписки Game Pass Core, добавив три новые игры: Tunic, приключенческий экшен Batman: Arkham Knight и Monster Sanctuary, метроидванию с элементами тренировки монстров.

Какие игры покинут Game Pass

Однако 31 марта Game Pass оставят 10 проектов для ПК и Xbox, среди которых четыре части культовой серии Yakuza:

Hot Wheels Unleashed 2

The Lamplighters League

Lil Gator Game

MLB The Show 24

Monster Hunter Rise

Открытые дороги

Якудза 0

Якудза Кивами

Якудза Кивами 2

Якудза: Как дракон

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Таким образом, подписчики Game Pass могут воспользоваться последними днями, чтобы пройти любимые проекты до их удаления из библиотеки.