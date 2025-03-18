Blizzard Arcade Collection и Atomfall добавят в Game Pass, а четыре игры покинут подписку
- Microsoft объявила о добавлении новых игр в Game Pass, включая 33 Immortals, Octopath Traveler 2, Train Sim World 5, Mythwrecked: Ambrosia Island и Blizzard Arcade Collection.
- 31 марта с Game Pass выйдут 10 проектов, в частности четыре части серии Yakuza.
Microsoft объявила вторую волну мартовских релизов для подписчиков Game Pass на ПК и консолях Xbox, а также раскрыла список проектов, которые покинут сервис в конце месяца.
С 18 марта в каталоге Game Pass Ultimate и PC Game Pass стала доступной кооперативная roguelike-игра 33 Immortals на ПК, Xbox Series X и S. Она входит в программу Game Preview, рассказывает 24 Канал.
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С 19 марта к библиотеке Xbox Game Pass Standard присоединятся две игры:
- Octopath Traveler 2, фантастическая RPG для Xbox Series X/S,
- Train Sim World 5, симулятор управления поездами для Xbox One, Xbox Series X/S.
20 марта в PC Game Pass, Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass Standard добавят приключенческую игру Mythwrecked: Ambrosia Island для ПК и Xbox, а 25 марта сервис пополнится сборником классических игр от Blizzard – Blizzard Arcade Collection.
Microsoft также напомнила, что 27 марта, одновременно с официальным релизом, в Game Pass Ultimate и PC Game Pass появится постапокалиптический ролевой боевик с выживательными элементами Atomfall.
Кроме того, 26 марта компания расширит библиотеку подписки Game Pass Core, добавив три новые игры: Tunic, приключенческий экшен Batman: Arkham Knight и Monster Sanctuary, метроидванию с элементами тренировки монстров.
Какие игры покинут Game Pass
Однако 31 марта Game Pass оставят 10 проектов для ПК и Xbox, среди которых четыре части культовой серии Yakuza:
- Hot Wheels Unleashed 2
- The Lamplighters League
- Lil Gator Game
- MLB The Show 24
- Monster Hunter Rise
- Открытые дороги
- Якудза 0
- Якудза Кивами
- Якудза Кивами 2
- Якудза: Как дракон
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Таким образом, подписчики Game Pass могут воспользоваться последними днями, чтобы пройти любимые проекты до их удаления из библиотеки.