Как найти отшельника и его могилу в Kingdom Come Deliverance 2
В побочном квесте "Отшельник" в Kingdom Come Deliverance 2 игроку нужно найти загадочного человека, который живет в регионе Аполена. Сделать это может быть не просто, поэтому мы подготовили гайд.
Для того, чтобы пройти квест, нужно отправиться в Тросковицы, и расспросить там местных жителей, об отшельнике, отмечает 24 Канал. Они поделятся с вами информацией и после разговора с корчмаркой вы получите примерное местоположение, где стоит начать поиски.
А тем временем Kingdom Come: Deliverance 2 продалась миллионом копий только за первые сутки
Где найти отшельника?
Если вы не хотите тратить время на разговоры с жителями Тросковицы – можно сразу отправиться на поиски отшельника. Он должен жить в юго-западной части желтой зоны поиска, в горах Аполены. К его хижине ведут узкие тропинки. Самого персонажа можно найти или внутри дома, или во дворе.
Место поиска отшельника / Фото 24 Канал
Как взаимодействовать с отшельником?
Чтобы получить книгу "Дневник рыцаря Конрада", у игрока есть два варианта:
- Убить отшельника
- Ограбить его, выкрав книгу из кармана
После этого станет известно, что настоящий отшельник уже мертв.
Где найти могилу настоящего отшельника?
Могила расположена в центре зоны квеста, немного севернее маркера на карте. Она находится под буковым деревом.
Место расположения могилы отшельника / Фото 24 Канал
Характерная разделенная на две части береза укажет на место, где похоронен отшельник, а возле игрок заметит воткнутый в землю Сломанный меч Амвросия. Меч нужно забрать и вернуть кузнецу, чтобы завершить задание.
Что же до могилы, то ее можно раскопать, однако внутри нет ничего кроме тела отшельника завернутого в простыню.