NVIDIA разыграет легендарную ретро-видеокарту с автографом основателя компании

В преддверии выставки CES 2025 компания NVIDIA объявила о розыгрыше нескольких "музейных" видеокарт, оформленных в специальные рамки и подписанных основателем и руководителем компании Дженсеном Хуангом.

Среди призов, которые NVIDIA предложила своим подписчикам в соцсети X, есть видеокарта GeForce 256, представленная в 1999 году, сообщает 24 Канал.

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Эту модель Дженсен Хуанг называет "первым в мире графическим процессором (GPU)", что он подтвердил собственноручной подписью и памятной надписью на рамке.

Кроме GeForce 256, NVIDIA планирует разыграть еще четыре ретро-видеокарты с подписью основателя, однако их точный перечень пока не разглашается. Скорее всего, это будут значимые для истории компании продукты прошлых лет, которые случайно остались в наличии.

Этот маркетинговый ход является типичным для крупных событий в отрасли, таких как выставка CES, которая традиционно становится площадкой для презентации игровых новинок от NVIDIA.

История GeForce 256

GeForce 256, представленная NVIDIA в 1999 году, стала первой видеокартой, которую компания назвала "графическим процессором" (GPU), положив начало новой эре в обработке графики. Кроме того, она основала бренд GeForce, который впоследствии стал синонимом высокопроизводительных графических решений для геймеров и профессионалов.

Ключевые особенности GeForce 256:

Аппаратное трансформирование и освещение (T&L): GeForce 256 была одной из первых видеокарт, что поддерживала аппаратное трансформирование и освещение, уменьшая нагрузку на центральный процессор и улучшая производительность и качество графики в играх.

Архитектура NV10: Видеокарта базировалась на архитектуре NV10, имела 4 пиксельных конвейера и поддерживала до 64 МБ памяти DDR, что обеспечивало высокую производительность для своего времени.

Поддержка DirectX 7.0 и OpenGL 1.2: Это позволяло использовать новейшие графические технологии и эффекты в играх конца 1990-х годов.

По случаю 25-летия GeForce 256 NVIDIA отметила это событие, отметив ее влияние на развитие графических технологий и игровой индустрии.

GeForce 256 – смотрите видео: