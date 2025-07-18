Самый богатый человек в индустрии видеоигр все еще работает 7 дней в неделю

Легендарный разработчик видеоигр и соучредитель компании Valve Гейб Ньюэлл рассказал почему до сих пор работает 7 дней в неделю, несмотря на то, что по оценкам он является самым богатым человеком в индустрии.

Генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл удивил всех, рассказав как проходит его рабочая неделя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Разве это работа, если ты получаешь удовольствие?

Любой геймер хотя бы раз в жизни слышал о Гейбе или же "Габене" – живой легенде игровой индустрии.

Будучи соучредителем Valve, и одним из инициаторов создания магазина Steam, Ньюэлл давно заработал столько, что может обеспечить шикарную жизнь многим поколениям своей семьи.

По разным оценкам, состояние одного из божеств игропрома оценивается примерно в 9,5 миллиардов долларов. Казалось бы, с таким количеством денег на банковском счету, он должен был бы давно забыть слово "работа", но все совсем иначе.

В недавнем интервью, Ньюэлл рассказал, что работает семь дней в неделю, потому что ему очень нравится то, чем он занимается.

Я просыпаюсь, работаю, ныряю с аквалангом, еще немного работаю, потом или иду на второе погружение с аквалангом, или иду в спортзал и тренируюсь. Я живу на лодке, поэтому общаюсь со всеми на лодке. Потом я еще работаю,

– говорит миллиардер.

По словам Гейба, он не считает то, чем занимается работой, потому что это приносит ему большое удовольствие.

Мне нравится работать, это весело, для меня это не похоже на работу. То, что я делаю каждый день, просто супер круто,

– уверяет Ньюэлл.

Сейчас сооснователь Steam работает над "аэрозольным устройством для обнаружения патогенов", который он описывает как инструмент, позволяющий увидеть, какие патогены есть в воздухе.

Отрывок из интервью – смотрите видео

При этом он все еще выполняет свои обязанности в Valve, Steam и компании Starfish Neuroscience, занимающейся разработкой мозговых чипов.

Несмотря на постоянную занятость, "Габен" радуется жизни и получает от всего максимум наслаждения, чему можно только позавидовать.