Геймдиректор World of Warcraft прокомментировал возможность обновления игрового мира

Игровой директор World of Warcraft Ион Хазикостас оценивает вероятность обновления мира игры. Он заявил, что это "вероятно, произойдет".

Хотя он не смог предоставить никаких точных подробностей, его слова, похоже, указывают, что World of Warcraft получит долгожданное продолжение капитального пересмотра зон старого мира в стиле Катаклизма.

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Обновление мира World of Warcraft

Появление патча 10.2 Guardians of Dream указывает на то, что World of Warcraft: Dragonflight, вероятно, достигло середины своей жизни, а значит, вскоре будет объявлено еще одно расширение.

Более того, в следующем году WoW исполняется 20 лет, поэтому игроки возлагают большие надежды на последующее расширение. Многие надеются, что 11.0 станет вторым масштабным обновлением мира, подобным расширению Катаклизм в 2010 году.

Игровой директор World of Warcraft Ион Хазикостас подтвердил, что в будущем это может произойти. Впрочем, он предостерег, что команда разработчиков должна быть осторожна с такими обновлениями.

Катаклизм удалил некоторые части предыдущей версии игры. Поэтому игровой директор обещает принятие мер с применением современных технологий, чтобы гарантировать, что старые версии Азерота останутся доступными.