Геймер нашел скриншоты из отмененной игры Mario Smash – мир не видел их 30 лет

Поклонник компании Nintendo обнаружил неопубликованные скриншоты из отмененной видеоигры Mario Smash для портативной консоли Virtual Boy. Их никто не видел долгих 30 лет.

Mario может похвастаться огромной библиотекой видеоигр в которых он появлялся, а сколько еще проектов было отменено по тем или иным причинам, страшно даже представить, информирует 24 Канал.

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Первое появление скриншотов за 30 лет

Консоль Virtual Boy стала откровенным провалом для Nintendo, а ее продажи длились всего пять месяцев в Японии и примерно год в США, в то время, как в Европе его даже не начинали.

Из-за такого короткого "жизненного цикла", немало проектов для платформы так и не увидели свет. Как вот спин-офф к приключениям известного водопроводчика Марио, что лишь несколько раз упоминался в рекламных материалах и годами был известен фанатам Nintendo под кодовым названием "VB Mario Land".

Пока известный стример бил мировые рекорды в Super Mario 64, другой фанат франшизы и пользователь соцсети Bluesky под ником Rabidrodent копался в старых мультимедийных библиотеках AOL и обнаружил множество интересных вещей, вроде старых обоев, скриншоты и рекламные материалы к различным проектам.

Среди всего массива данных нашлись и удивительно качественные скриншоты к отмененной видеоигре.

️Perhaps the best part of this directory is the screenshots for "Mario Smash", the cancelled Mario game for Virtual Boy. These are VERY high quality and high resolution. The pixels are clean enough, someone could accurately recreate them all in pixel art with some patience.



[image or embed] — rabidrodent (@rabidrodent.bsky.social) 12 квітня 2025 р. о 18:32

Эти изображения более 30 лет припадали виртуальной пылью, а теперь каждый фанат импозантного итальянца имеет возможность на них взглянуть.

Что еще интереснее, так это то, что во время загрузки на сайт скриншоты были помечены разработчиками как "Mario Smash", что выдает нам окончательное название отмененной игры.