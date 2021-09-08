Геймер "оживил" персонажей Dark Souls с помощью искусственного интеллекта: невероятные фото

Поклонник серии решил поэкспериментировать с искусственным интеллектом и превратил изображение персонажей игры в подобие реалистичных снимков. Что из этого получилось – узнайте в материале.

После появления нейросети под названием StyleCLIP, имеющей способность превращать нарисованную картинку на изображение близкое к реальному лицу, геймеры стали испытывать ее возможности на любимых героях из видеоигр и вот очередь дошла к персонажам причудливого мира Dark Souls.

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Геймер и ютубер под ником illusory wall, специализирующийся на создании видео, посвященных франшизе Dark Souls решил "оживить" любимых персонажей многих игроков и результаты его труда приятно поразили пользователей сети.

Лучше всего энтузиасту удались персонажи с человеческими чертами внешности. Причиной этого стало то, что заставить нейросеть работать с монстрами или нестандартными расами крайне сложно. Поэтому illusory wall сосредоточился на работе над такими персонажами, как: Верный Лоскутик, Петрас, Гвиневера, Солер из Асторы, Сигмайер из Катарины и многих других.

"Оживленные" персонажи Dark Souls / скриншоты с YouTube

Местами изображения персонажей после обработки стали напоминать определенных актеров или других знаменитостей, что, вероятно, означает, что разработчики могли черпать вдохновение из реального мира. В целом такой эксперимент весьма пришелся по душе поклонникам игры, а особое признание получила принцесса Гвиневера, которая просто таки влюбила в себя геймеров.

Полное видео результатов работы illusory wall